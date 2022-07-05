В РНБО спрогнозували зміну влади у РФ і розповіли про наступника Путіна

Олексій Данілов і Володимир Путін / Колаж УНІАН

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов оцінив прокоментував ймовірну зміну влади в РФ.

Як підкреслив він в ефірі Апостроф TV, відхід президента РФ Володимира Путіна не змінить ситуацію на користь України.

"Це помилка, що якщо не буде Путіна, то будуть зміни на користь нашої країни", - говорить співрозмовник.

Він звернув увагу на те, що в керівництві Росії залишиться багато послідовників нинішнього господаря Кремля.

"Там таких "путіних" дуже багато. Там таких сотні. 85 осіб, які зараз керують РФ, будь-хто може бути "путіним", крім невеликої кількості людей. Це сім чоловік так би мовити "ліберального спрямування", - додав Данілов.

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Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що президент РФ Володимир Путін живе в очікуванні великої перемоги Росії над Україною, після якої він сподівається проводити переговори і диктувати умови припинення вогню.

Путін прекрасно розуміє, що у Росії війська, по суті, більше немає, і йому потрібен буде перепочинок, щоб зібрати нову армію.

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