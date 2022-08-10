Ейдман пояснив, чи є зараз реальна кандидатура наступника Путіна

Як говорить експерт Ігор Ейдман, на даний момент складно з високою точністю спрогнозувати, хто саме стане наступником кремлівського диктатора.
Відомий соціолог, публіцист, автор книг ("Система Путіна", "Нова національна ідея Путіна" та ін.) Ігор Ейдман у відповідь на запитання читача під час чату на Главреді сказав, що на даний момент складно спрогнозувати, хто саме стане наступником кремлівського диктатора.
"В цілому, хто б не прийшов до влади після Путіна, перше, що він буде намагатися робити, – домовлятися про відновлення відносин із заходом, тому що це вкрай необхідно економічно. Тому що в найближчі пару років Росія повністю позбудеться доходів від продажу нафти і газу західним країнам, а з азіатськими країнами все це теж буде проблематично в умовах санкцій. Тому наступнику Путіна доведеться домовлятися. А з Заходом Росії не вдасться домовитися, якщо паралельно з цим не вдасться домовитися з Україною", ‒ говорить він.
Нагадаємо, раніше Ігор Ейдман говорив, що російський диктатор Володимир Путін вже давно неадекватний і одержимий параноїдальною ідеєю відновлення СРСР, а Україна є метою номер один у його плані.
Також соціолог вважає, що Путін не завдаватиме ядерних ударів по Україні. Але якщо це все ж трапитися, то він оголосить ядерну війну Заходу.
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