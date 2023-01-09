Єдиний авіаносець РФ Адмірал Кузнєцов в аварійному стані, його не можна спускати на воду - ГУР

Судно більше не здатне переміщатися своїм ходом. Фахівці судноремонтного заводу не можуть навіть приблизно назвати терміни його відновлення.

Крейсер "Адмірал Кузнєцов" перебуває в аварійному стані / Фото function.mil.ru

Єдиний російський авіаносець - важкий авіаносний крейсер "Адмірал Кузнєцов" - перебуває в аварійному стані. Корпус корабля настільки піддався корозії, що судно не можна спускати на воду, а фахівці судноремонтного заводу, де зараз знаходиться авіаносець, не можуть дати навіть приблизних термінів його відновлення. Про проблеми з російським військовим кораблем повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Крейсер "Адмірал Кузнєцов" в даний час знаходиться на 35 судноремонтному заводі в Мурманську. Корабель не здатний пересуватися своїм ходом. Перемістити його за допомогою буксирів також неможливо через критичний стан корпусу корабля.

"Фахівці-судноремонтники попередили, що стан "Адмірала Кузнєцова" в принципі не дозволяє спускати його на воду, адже воно з високою часткою ймовірності перевернеться на бік і потоне", - йдеться у повідомленні.

Під час обстеження водолазними командами корпусу корабля було виявлено, що металеві конструкції нижче третьої палуби зазнали значної корозії. Трюми повністю заповнені каламутною водою, що унеможливлює детальне обстеження корабля зсередини.

У ГУР МО повідомили, що посадові особи 35-го судноремонтного заводу і керівництво флоту намагаються перекласти один на одного відповідальність за поточний стан справ.

У підсумку командування флоту висунуло штрафні санкції на півтора мільярда рублів керівництву заводу за зрив термінів ремонту і невиконання контракту. Підприємство ж, у свою чергу, надало документ, де зазначено, що завод не винен у доведенні "Адмірала Кузнєцова" до плачевного стану.

"З високою часткою ймовірності винними визнають військове представництво на заводі, яке здійснювало нагляд за ходом робіт", — зазначили в ГУР, додавши при цьому, що на сьогоднішній день не існує навіть приблизних термінів повернення авіаносця на службу.

Авіаносець РФ "Адмірал Кузнєцов" "Адмірал флоту Радянського Союзу Кузнєцов" - радянський та російський авіаносний крейсер проекту 1143.5, єдиний авіаносний корабель і одночасно флагман Військово-морського флоту Росії та Північного флоту. Побудований в Миколаєві на Чорноморському суднобудівному заводі. Спущений на воду в 1985 році. У 1990 році названий на честь адмірала флоту Радянського Союзу Миколи Кузнєцова. Призначений для ураження великих надводних цілей, захисту морських з'єднань від нападів ймовірного противника з використанням авіаносців і великої кількості підводних човнів; має також завдання підтримки десантних операцій. Розрахований на базування та обслуговування 28 літаків і 24 вертольотів. Залежно від виконуваних завдань також може нести протичовнові вертольоти Ка-27, ударно-десантні вертольоти Ка-29 і проходять випробування ударні вертольоти Ка-52К. Також авіаносець несе 12 пускових установок 4К-80 важких ракет "Граніт".

Як повідомляв Главред, наприкінці грудня 2022 року на території ремонтного заводу Зірочка сталася пожежа крейсері Адмірал Кузнєцов. Загоряння сталося під час ремонту. За його словами, збитків і постраждалих немає. Спрацювала пожежна система корабля і вогонь загасили.

У ніч на 4 січня партизани в Сибіру в районі Красноярська зупинили рух поїздів на залізниці, зокрема військових ешелонів РФ.

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