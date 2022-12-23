Пожежі в Москві та в Саратовській області: у РФ палали військова частина і військкомат

У Саратовській області сталася пожежа в будівлі військового комісаріату.

У Москві загорілася військова частина / pixabay.com

У РФ сталася велика пожежа на території військової частини, яка розташована на сході Москви.

У Мережі вже з'явилося відео густого диму і велика кількість пожежних машин на місці пожежі. "У Москві сталася пожежа у військовій частині", - пише Baza.

За даними росЗМІ, вогонь спалахнув у гаражних боксах, розташованих на території військової частини по вулиці 3-ої Соколиної гори.

Площа пожежі склала близько 200 квадратних метрів. До гасіння залучали близько десятка пожежних розрахунків. У російському МНС заявили, що постраждалих немає.

У той же час в Саратовській області сталася пожежа в будівлі військового комісаріату в селі Івантеєвка Саратовської області, повідомляють місцеві ресурси.

Відзначається, що підпалити намагалися кабінет чергового на вулиці кооперативній – там знайшли пластикову пляшку із залишками бензину і, імовірно, масла.

При цьому пожежу вдалося загасити до того, як воно перейшло на інші приміщення, але сам кабінет сильно постраждав від вогню.

/ Baza

Нагадаємо, пожежа на авіаносному крейсері РФ Адмірал Кузнєцов сталася в російському Мурманську.

Корабель загорівся під час ремонтних робіт.

За даними екстрених служб РФ, на території ремонтного заводу Зірочка сталася пожежа крейсері Адмірал Кузнєцов.

Раніше в нічному клубі полігон російської Костроми сталася пожежа, в результаті якої загинуло 13 осіб.

За інформацією ЗМІ, пожежа виникла після масової бійки. Один з опонентів вистрілив з ракетниці і втік. У кафе почалася пожежа.

Ймовірний винуватець пожежі в кафе "Полігон" Станіслав Іонкін у серпні повернувся з України. Він отримав поранення під час обстрілу.

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