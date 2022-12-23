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Пожежі в Москві та в Саратовській області: у РФ палали військова частина і військкомат

23 грудня 2022, 10:49
У Саратовській області сталася пожежа в будівлі військового комісаріату.
дим
У Москві загорілася військова частина / pixabay.com

У РФ сталася велика пожежа на території військової частини, яка розташована на сході Москви.

У Мережі вже з'явилося відео густого диму і велика кількість пожежних машин на місці пожежі. "У Москві сталася пожежа у військовій частині", - пише Baza.

За даними росЗМІ, вогонь спалахнув у гаражних боксах, розташованих на території військової частини по вулиці 3-ої Соколиної гори.

Площа пожежі склала близько 200 квадратних метрів. До гасіння залучали близько десятка пожежних розрахунків. У російському МНС заявили, що постраждалих немає.

У той же час в Саратовській області сталася пожежа в будівлі військового комісаріату в селі Івантеєвка Саратовської області, повідомляють місцеві ресурси.

Відзначається, що підпалити намагалися кабінет чергового на вулиці кооперативній – там знайшли пластикову пляшку із залишками бензину і, імовірно, масла.

При цьому пожежу вдалося загасити до того, як воно перейшло на інші приміщення, але сам кабінет сильно постраждав від вогню.

пожежа
/ Baza

Нагадаємо, пожежа на авіаносному крейсері РФ Адмірал Кузнєцов сталася в російському Мурманську.

Корабель загорівся під час ремонтних робіт.

За даними екстрених служб РФ, на території ремонтного заводу Зірочка сталася пожежа крейсері Адмірал Кузнєцов.

Раніше в нічному клубі полігон російської Костроми сталася пожежа, в результаті якої загинуло 13 осіб.

За інформацією ЗМІ, пожежа виникла після масової бійки. Один з опонентів вистрілив з ракетниці і втік. У кафе почалася пожежа.

Ймовірний винуватець пожежі в кафе "Полігон" Станіслав Іонкін у серпні повернувся з України. Він отримав поранення під час обстрілу.

Читайте більше:

новини Москви пожежа
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