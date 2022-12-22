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Загоряння під час ремонту: у РФ загорівся горе-"авіаносець" Адмірал Кузнєцов

22 грудня 2022, 13:06
На території ремонтного заводу Звьоздочка сталася пожежа на крейсері Адмірал Кузнєцов.
Адмірал Кузнєцов
На Адміралі Кузнєцов сталася нова пожежа / УНІАН

Пожежа на авіаносному крейсері РФ Адмірал Кузнєцов сталася в російському Мурманську.

Корабель загорівся під час ремонтних робіт, повідомляє РІА Новості з посиланням на екстрені служби і главу Об'єднаної суднобудівної компанії Олексія Рахманова.

За даними екстрених служб РФ, на території ремонтного заводу Звьоздочка сталася пожежа крейсері Адмірал Кузнєцов.

За словами Рахманова, "маленьке загоряння" сталося під час ремонту. За його словами, збитків і постраждалих немає. Спрацювала пожежна система корабля і вогонь загасили.

Нагадаємо, на Адміралі Кузнєцові вже не вперше відбуваються пожежі. У 2019 році одна людина загинула і 14 осіб отримали травми в результаті загоряння на єдиному в російському військовому флоті авіаносному крейсері Адмірал Кузнєцов.

Відзначимо, що збиток, заподіяний вогнем адміралу Кузнєцову, оцінювався в 95 мільярдів рублів (1,53 млрд доларів).

Як повідомляє російський Комерсант з посиланням на джерело в штабі Північного флоту, полум'я пошкодило не тільки конструкції авіаносця, крім того постраждало і емонтное обладнання. Збиток включає себе і травми, які отримали військові і цивільні фахівці.

На Заході висміяли російський "авіаносець" Адмірал Кузнєцов

Раніше міністр оборони Великобританії Майкл Феллон попередив про те, що за проходом російської корабельної групи поблизу Британії стежитимуть збройні сили країни.

"Ми будемо уважно стежити за адміралом Кузнєцовим, поки він прокрадається назад в Росію, кораблем ганьби, місія якого тільки посилила страждання сирійського народу", — заявив він.

Як відомо, Адмірал Кузнєцов брав участь в атаках РФ на мирні міста в Сирії.

На Заході також висміювали "авіаносець" РФ за довгий шлейф диму, який він залишає позаду себе.

Адмірал Кузнєцов, авіаносець, крейсер
/ @_HOPM

Читайте більше:

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