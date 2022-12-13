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"Буде палати, поки не згорить вся Москва": Данілов прокоментував пожежі та вибухи в РФ

13 грудня 2022, 23:32
Секретар РНБО переконаний, що схожих подій в Росії з кожним тижнем буде тільки більшати.
'Буде палати, поки не згорить вся Москва': Данілов прокоментував пожежі та вибухи в РФ
Данілов заявив, що "бавовна" в Росії продовжиться / УНІАН, скріншот

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що пожежі та вибухи на території Росії будуть до тих пір, поки вся поки Москва не згорить. Він наголосив, що "бавовна" на російських об'єктах з кожним тижнем відбуватиметься все частіше і частіше. Про це Данілов розповів у ефірі ТСН в межах телемарафону "Єдині новини".

"Ми розуміємо ситуацію, яка відбувається на сьогодні. І те, що у них там відбувається в Росії, повірте, воно тільки збільшуватиметься з кожним тижнем. І ті події, які там відбуваються... Я не можу сказати, хто до цього причетний, але повірте, воно горітиме і горітиме, поки не згорить вся та Москва, що неодмінно станеться в наші з вами дні", - заявив Данілов.

Секретар РНБО також додав, що деякі політики пропонували Україні переговори з Росією на її умовах, але український гарант відхиляв такі пропозиції як неприйнятні.

Вибухи на аеродромах Росії

Як повідомляв Главред, 5 грудня в Енгельсі Саратовської області на російській військовій авіабазі прогриміли вибухи. За попередніми даними, невідомий ударний безпілотник впав на злітно-посадкову смугу, після чого стався вибух. Було пошкоджено мінімум два бомбардувальники Ту-95.

У Міноборони РФ підтвердили удар по військовим аеродромах у Саратовській і Рязанській областях. В результаті ліквідовані троє військових РФ, також нанесені пошкодження бойовим літакам окупантів, йдеться в повідомленні Міноборони РФ.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що вибухи на двох стратегічних аеродромах у Росії можуть зірвати кампанію РФ з атак на об'єкти інфраструктури та енергомереж України.

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Олексій Данілов війна Росії та України бавовна
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