Пожежа у військкоматі в Саратовській області: палієм виявився колишній депутат - ЗМІ

За даними ЗМІ, Данило Акімов у всьому зізнався та заявив, що він просто хуліганив.

Ексдепутат підпалив військкомат у Саратовській області / BAZA

У ніч проти 23 грудня колишній депутат від "Єдиної Росії" підпалив військкомат у Саратовській області. 41-річний Данило Акімов був депутатом Знам'янського муніципального утворення. Про це повідомляють росЗМІ.

Підпал відбувся у селі Івантіївка. Виявилось, що депутат кинув у будівлю пляшку з бензином.

"Вже вранці правоохоронці затримали палія - 41-річного Данила Акімова. Він не став заперечувати власну причетність і зізнався, що влаштував пожежу просто так, заради хуліганства", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що депутатом Акімов був у 2011 році. Тоді він також був індивідуальним підприємцем. Цього року його засудили за статтею про виробництво та збут товарів без маркування.

Ексдепутат підпалив військкомат у Саратовській області / BAZA

Ексдепутат підпалив військкомат у Саратовській області / BAZA

Нагадаємо, пожежа на авіаносному крейсері РФ Адмірал Кузнєцов сталася в російському Мурманську. Корабель загорівся під час ремонтних робіт. За даними екстрених служб РФ, на території ремонтного заводу Зірочка сталася пожежа крейсері Адмірал Кузнєцов.

Раніше в нічному клубі полігон російської Костроми сталася пожежа, в результаті якої загинуло 13 осіб. За інформацією ЗМІ, пожежа виникла після масової бійки. Один з опонентів вистрілив з ракетниці і втік. У кафе почалася пожежа. Ймовірний винуватець пожежі в кафе "Полігон" Станіслав Іонкін у серпні повернувся з України. Він отримав поранення під час обстрілу.

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