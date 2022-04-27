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Джонсон спрогнозував, чи ризикне Путін застосувати ядерну зброю

27 квітня 2022, 00:26

Дуже важливо, щоб Захід не погодився з тим, як росіяни намагаються представити те, що відбувається в Україні.

Джонсон, Путін
Джонсон висловився про Путіна і ядерну зброю / колаж Reuters

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що не очікує на те, що президент Росії Володимир Путін застосує тактичну ядерну зброю в Україні, пише Sky News.

На питання Talk TV, чи очікує він, що його російський колега розгляне питання про застосування тактичної ядерної зброї, якщо він зазнає ще більше військових невдач, Джонсон сказав: "Ні, не думаю".

"Враховуючи масову підтримку з боку Росії того, що він робить, враховуючи очевидне ігнорування російськими ЗМІ того, що насправді відбувається в Україні, парадокс полягає в тому, що у Путіна набагато більше політичного простору, аби відступити, піти", - зазначив Джонсон.

Він також сказав, що дуже важливо, щоб Захід не погодився з тим, як росіяни намагаються представити те, що відбувається в Україні.

"Вони намагаються представити це як конфлікт між Росією і Заходом або Росією і НАТО. Це не те, що відбувається", - заявив прем'єр-міністр Великобританії.

Війна Росії проти України

Президент РФ Володимир Путін рано вранці 24 лютого оголосив про військове вторгнення на територію України. Російські окупанти не змогли вирішити свої завдання, після чого переключилися на захоплення всіх районів Донбасу. Щоб, схоже, створити видимість "перемоги" в очах росіян.

Радник глави ОП Олексій Арестович раніше заявив, що перша фаза наступу Росії на Донбас вже почалася. Другу фазу вони спробують почати тоді, коли прибуде підкріплення. Атаки йдуть з північного і південного напрямків.

Британська розвідка інформувала, що на Донбасі очікується посилення військових дій. Загострення може відбутися в найближчі 2-3 тижні. За інформацією британців, росіяни спробують просунутися в Краматорську, а також будуть вести бої за південь в Херсоні та Миколаєві.

Журналіст Сергій Гармаш вважає, що якщо Україна здобуде перемогу над Росією на Донбасі, сили української оборони повинні гнати окупантів до самої російської території. Поки Російська держава існує у своїй імперській формі, спокою Україні не буде.

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війна в Україні новини Великобританії Борис Джонсон військова агресія РФ
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