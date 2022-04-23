"Ми адекватні люди": Зеленський висловився щодо можливості застосування ядерної зброї

Володимир Зеленський висловився про ядерну зброю / скріншот

Глава держави Володимир Зеленський виключив можливість застосування ядерної зброї, якби воно було в України. Президент підкреслив, що українці адекватні люди.

"Якби у нас була ядерна зброя - Україна її ніколи б не використовувала. Ми адекватні люди", - сказав Зеленський на пресконференції.

За його словами, будь-якого керівника країни, який би "потягнувся б пальчиком" до "ядерної кнопки", знесло б українське суспільство. Глава держави додав, що побіг би першим.

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"Але будь у нас ядерна зброя, ризики війни з боку Росії були б мінімізовані", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що дипломати країни-агресора, Росії, на нинішньому тижні направили владі США офіційну ноту протесту.

Як повідомляє авторитетне американське видання The Washington Post, в документі йдеться про те, що поставки Західної зброї Україні нібито можуть призвести до "непередбачуваних наслідків".

Повідомляється, що ноту протесту подали після того, як президент США Джо Байден схвалив новий пакет військової допомоги для України на 800 мільйонів доларів США, в який входить далекобійна артилерія, дрони, мобільні зенітні і протитанкові засоби.

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