Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Атакований завод з важливою технікою для армії РФ: дрони вдарили по Ставрополю

Альона Вороніна
26 липня 2025, 09:32
715
У Росії був атакований завод, з якого везуть для війська РФ станції активних перешкод "Смальта", "Гарденія" і РЕБ-комплекси для літаків та наземних об’єктів.
Удар по заводу в Ставрополе
Удар по заводу в Ставрополі/ колаж: Главред, фото: скрін з відео

Коротко:

  • У Ставрополі в РФ прогриміли вибухи
  • Дрони атакували місцевий радіозавод "Сигнал"
  • З цього заводу надходила важлива техніка російській окупаційній армії

У російському Ставрополі вранці в суботу, 26 липня, прогриміли вибухи.

Місцеві жителі чули кілька гучних вибухів. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

відео дня

У мережі зазначається, що безпілотники вранці атакували місцевий радіозавод "Сигнал" у Ставрополі. Цей завод є одним із найбільших підприємств радіоелектронного комплексу на півдні країни-агресорки РФ.

Завод спеціалізується на виготовленні абонентського і професійного обладнання для цифрового телерадіомовлення.

З цього підприємства російським окупантам постачають станції активних перешкод "Смальта" і "Гарденія", а також РЕБ-комплекси для літаків і наземних об’єктів, таких як "Тополь-Е". Зазначається, що на заводі міг постраждати цех з готовими боєприпасами.

Удар по заводу в Ставрополе
Удар по заводу в Ставрополі/ скрін

Дивіться відео удару по заводу в Ставрополі:

Вибухи в Росії – останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 23 липня Росію трясло від вибухів та спалахів – під удар потрапила важлива логістика. Повітряну тривогу оголошували в 7 областях Росії.

Також раніше повідомлялося, що у ніч на 24 липня вибухи лунали півтори години – дрони атакували Сочі й Адлер, вибухнула нафтобаза. В аеропорту Сочі було запроваджено обмеження на виліт і приліт.

Нагадаємо, у ніч на 25 липня у РФ дрони атакували хімічний завод. Місцева влада стверджує, що обійшлося без пошкоджень, але в Мережі з'явилися кадри пожежі на підприємстві.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні безпілотник беспилотники дрони вибух у Росії вибух атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
П'ять населених пунктів в небезпеці: армія РФ проривається на межі трьох областей

П'ять населених пунктів в небезпеці: армія РФ проривається на межі трьох областей

11:35Фронт
"А що вам заважає бити по Москві?": чому Трамп кинув докір в бік Зеленського

"А що вам заважає бити по Москві?": чому Трамп кинув докір в бік Зеленського

11:17Україна
Війна дісталася Петербурга: РФ скасувала найбільший військово-морський парад

Війна дісталася Петербурга: РФ скасувала найбільший військово-морський парад

09:55Світ
Реклама

Популярне

Більше
Стоять на порозі нового життя: кінець липня обіцяє зміни трьом знакам зодіаку

Стоять на порозі нового життя: кінець липня обіцяє зміни трьом знакам зодіаку

Що їли князі Київської Русі - історик розкрив деталі меню давніх українців

Що їли князі Київської Русі - історик розкрив деталі меню давніх українців

"Сумніваюся, що витримає кілька років": Ходжес здивував прогнозом про війну

"Сумніваюся, що витримає кілька років": Ходжес здивував прогнозом про війну

Галкін і Пугачова хочуть приїхати в Україну: шоумен назвав умову

Галкін і Пугачова хочуть приїхати в Україну: шоумен назвав умову

Китайський гороскоп на завтра 26 липня: Кроликам - виклик, Собакам - потяг

Китайський гороскоп на завтра 26 липня: Кроликам - виклик, Собакам - потяг

Останні новини

11:38

Розклад Таро на майбутнє: що каже Всесвіт і чи здійсниться бажання до 9 серпня

11:35

П'ять населених пунктів в небезпеці: армія РФ проривається на межі трьох областей

11:34

"З повагою ставився": Іво Бобул розповів про зустріч із Путіним

11:25

Аж 20% світових запасів: де в Україні знайдено найбільші поклади титанових руд

11:17

"А що вам заважає бити по Москві?": чому Трамп кинув докір в бік Зеленського

Чи будуть провокації на кордоні Росії та Азербайджану: Семиволос – про гостру кризу між країнамиЧи будуть провокації на кордоні Росії та Азербайджану: Семиволос – про гостру кризу між країнами
11:07

Чоловік-алкоголік путіністки Кудрявцевої публічно накинувся на ведучу

10:40

Привітання з Днем медика - прикольні картинки і теплі слова

10:21

Побачити кота за 7 секунд зможуть лише "генії головоломок": складна загадка на уважність

09:55

Війна дісталася Петербурга: РФ скасувала найбільший військово-морський парад

Реклама
09:32

Атакований завод з важливою технікою для армії РФ: дрони вдарили по СтаврополюВідео

09:16

Частина росіян зайшла в центр великого міста: ISW пояснили, де РФ посилила атаки

09:13

Зламалася гілка: як реанімувати дерево і врятувати врожайВідео

08:38

РФ має свій задум: в ISW розкрили цікавий нюанс про зустріч Путіна і Зеленського

08:17

"Страшна ніч": РФ масовано атакувала 3 міста України, є загиблі й руйнування будинківФото

08:10

РФ може влаштувати масований удар уже найближчими днямиПогляд

06:30

У 6 знаків зодіаку розпочнеться новий розділ фінансового достатку: відома дата

06:10

Путін намагається підірвати Україну зсерединиПогляд

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці з хлопчиком-дайвером за 47 секунд

05:43

Гороскоп на завтра 27 липня: Близнюкам - задоволення, Овнам - роздратування

05:25

Як правильно – "добрий ранок" чи "доброго ранку": яку помилку роблять багато українцівВідео

Реклама
04:37

Причина не в Україні: чому Трамп висловлює незадоволення Путіним

04:09

Чому в Україні кажуть сорок, а не "чотиридесят" - розкрито несподіваний секретВідео

03:34

Подарунки та нові знайомства: 26 липня доля усміхнеться двом знакам зодіаку

02:30

"Трамп показав підконтрольність Путіну": чи отримають ЗСУ зброю від США

01:40

РФ накриває Харків КАБами, а Дніпро - балістикою: міста у вогні

01:36

Галкін і Пугачова хочуть приїхати в Україну: шоумен назвав умову

01:15

Супер-цікавий тест на ПДР: як розвернутися на перехресті та уникнути аварії

01:09

"Сумніваюся, що витримає кілька років": Ходжес здивував прогнозом про війну

00:03

Галкін з Пугачовою показалися в нових образах: співачка здивувала довжиною вбрання

25 липня, п'ятниця
23:47

Великий прорив у Сумській області: воїни 225 ОШП звільнили Кіндратівку

23:34

Шмигаль представив 6 нових заступників міністра оборони: що про них відомо

23:22

Доведення Яніса до самогубства: над Сєдоковою серйозно згущуються хмари

23:01

Падіння Іл-76 у Росії: в Україні вперше попрощалися із загиблими полоненими

22:59

Дуже важка хвороба: російську зірку запідозрили в найстрашнішому

22:20

Захисник Маріуполя, який пробув 1104 дні у полоні, освідчився коханійВідео

22:09

Ні краплі хімії, результат - 100%: як легко позбутися мурашок у будинкуВідео

22:09

Солодка залежність: чому нас тягне до цукру

21:55

"Росія нічого не зможе зробити": що готує Азербайджан для Кремля

21:12

Ключовий овоч для консервації різко подорожчав - що сталося і які ціни

21:06

Що задумала Росія на літо-осінь - Зеленський провів важливе засідання СтавкиВідео

Реклама
21:04

"Робить, що каже Путін": Жданов розповів про "договір" диктатора з ТрампомВідео

20:43

Алієв узяв шеврони ЗСУ і дав пораду українцям: як зміниться політика Азербайджану

20:27

Результат вразить: садівникам рекомендують розлити один популярний напій у саду

19:54

"4500 - це великі гроші": українці скаржаться на "знущання" ПриватБанку

19:44

Путін готується до нової війни, але не проти НАТО - The Telegraph

19:38

Поширена помилка в етикеті: коли не варто казати "смачного"Відео

19:36

Морква не була помаранчевою - історик пояснив, звідки вона взялась в УкраїніВідео

19:33

Маск навмисно вимкнув Starlink під час контрнаступу ЗСУ у 2022 році - Reuters

19:25

РФ активно перекидає танки на фронт: де ворог планує посилити наступ

19:10

"24 лютого" може статися будь-якого дня: як Європа відлякує хижака ПутінаПогляд

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Рецепти
НапоїСалатиСвяткове менюПрості стравиЛегкі десертиЗакуски
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти