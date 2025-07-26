Атакований завод з важливою технікою для армії РФ: дрони вдарили по Ставрополю

У Росії був атакований завод, з якого везуть для війська РФ станції активних перешкод "Смальта", "Гарденія" і РЕБ-комплекси для літаків та наземних об’єктів.

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Удар по заводу в Ставрополі/ колаж: Главред, фото: скрін з відео

Коротко:

У Ставрополі в РФ прогриміли вибухи

Дрони атакували місцевий радіозавод "Сигнал"

З цього заводу надходила важлива техніка російській окупаційній армії

У російському Ставрополі вранці в суботу, 26 липня, прогриміли вибухи.

Місцеві жителі чули кілька гучних вибухів. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

відео дня

У мережі зазначається, що безпілотники вранці атакували місцевий радіозавод "Сигнал" у Ставрополі. Цей завод є одним із найбільших підприємств радіоелектронного комплексу на півдні країни-агресорки РФ.

Завод спеціалізується на виготовленні абонентського і професійного обладнання для цифрового телерадіомовлення.

З цього підприємства російським окупантам постачають станції активних перешкод "Смальта" і "Гарденія", а також РЕБ-комплекси для літаків і наземних об’єктів, таких як "Тополь-Е". Зазначається, що на заводі міг постраждати цех з готовими боєприпасами.

Удар по заводу в Ставрополі/ скрін

Дивіться відео удару по заводу в Ставрополі:

Вибухи в Росії – останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 23 липня Росію трясло від вибухів та спалахів – під удар потрапила важлива логістика. Повітряну тривогу оголошували в 7 областях Росії.

Також раніше повідомлялося, що у ніч на 24 липня вибухи лунали півтори години – дрони атакували Сочі й Адлер, вибухнула нафтобаза. В аеропорту Сочі було запроваджено обмеження на виліт і приліт.

Нагадаємо, у ніч на 25 липня у РФ дрони атакували хімічний завод. Місцева влада стверджує, що обійшлося без пошкоджень, але в Мережі з'явилися кадри пожежі на підприємстві.

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