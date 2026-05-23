Дрони завітали у Новоросійськ: спалахнули великі нафтові об’єкти

Росіяни масово скаржилися на гучні вибухи.

https://glavred.net/world/drony-navestili-novorossiysk-vspyhnuli-krupnye-neftyanye-obekty-10767080.html Посилання скопійоване

Дрони атакували Новоросійськ / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

БпЛА атакували Новоросійськ

Пожежі спалахнули на двох нафтових терміналах

"Грушова балка" є найбільшим сховищем на Кавказі

У ніч на 23 травня безпілотники атакували Новоросійськ. Внаслідок ударів пожежі спалахнули на території нафтобази "Грушова балка" і на нафтоналивному терміналі "Шесхаріс". Про це пише Telegram-канал Exilenova+.

Відомо, що посеред ночі у місті лунали сирени системи оповіщення про загрозу безпілотників. Водночас місцеві мешканці скаржилися на вибухи.

відео дня

Голова Новоросійська Андрій Кравченко заявив, що унаслідок падіння уламків БпЛА сталося загоряння на території нафтобази.

"Зайнялися кілька технічних та адміністративних будівель. Також фрагменти безпілотників упали на території паливного термінала. На місці працюють оперативні та спеціальні служби", - написав він.

Варто підкреслити, що нафтовий термінал "Грушова балка" – найбільше нафтосховище на Кавказі. Нафтобаза складається з підземних та наземних резервуарів загальною місткістю близько 1,2 мільйона тонн нафтопродуктів.

Повне відео дивіться у нашому телеграм-каналі за посиланням.

Кремль намагається приховати удари по Москві

Військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак говорив, що російська влада намагається замовчувати факт ударів по Москві.

За його словами, регулярні удари по стратегічних об’єктах російської столиці можуть впливати як на військовий потенціал РФ, так і на настрої російського суспільства, змушуючи мешканців Москви по-іншому сприймати реальність війни.

"Удари по Москві помітно поглиблюють внутрішній розкол у російському суспільстві", - підкреслив він.

НПЗ / Інфографіка: Главред

Вибухи в Росії - останні новини

Як повідомляв Главред, 21 травня у Сизрані Самарської області РФ пролунали вибухи. Після атаки дронів спалахнула пожежа. Місцеві жителі повідомляли, що горить одна з установок переробки нафти на Сизранському НПЗ.

20 травня у Ставропольському краї РФ був атакований Невинномиськ, а саме місцевий хімічний комбінат Азот. Після удару на території підприємства спалахнула пожежа.

19 травня під атакою опинилися щонайменше чотири російські міста. Зокрема, відомо про ураження НПС "Ярославль-3" - об’єкта "Транснефть-Балтика" у системі магістрального нафтопроводу Сургут - Полоцьк, на ділянці Горький - Ярославль-3 - Палкино.

Читайте також:

Про персону: Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.

Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред