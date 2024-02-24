Дрони СБУ і ГУР рознесли НЛМК: ЗМІ розкрили деталі потужної "бавовни" в Липецьку

Після серії вибухів на НЛМК почалася масштабна пожежа і евакуація всього персоналу заводу.

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НЛМК атакували дрони / @vchkogpu

Удар по Новолипецькому металургійному комбінату в РФ в ніч на 24 лютого, з вибухами і пожежею, став результатом вдалої операції українських спецслужб - СБУ і ГУР.

Це один з найбільших подібних заводів Росії, що працює на армію РФ, пише РБК-Україна з посиланням на власні джерела в спецслужбах.

НЛМК, в тому числі, працює на військово-промисловому комплексі і виконує велику кількість державних замовлень. Сировина з цього підприємства йде на виготовлення російських ракет, артилерії, безпілотників і т. д. тому для України - це законна ціль.

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Подробиці удару по НЛМК

Відзначається, що після потужних вибухів в Новолипецькому металургійному комбінаті почалася масштабна пожежа і евакуація всього персоналу заводу.

Уточнюється, що безпілотники СБУ і ГУР влучили в установки, призначені для первинного охолодження неочищеного коксового газу. Ураження цих об'єктів призведе до зупинки всього виробничого процесу металургійного комбінату на тривалий час.

Зазначається, що власником ураженого комбінату є наближений до російського диктатора Володимира Путіна олігарх Володимир Лісін. За оцінками Forbes, він входить до трійки найбагатших людей Росії.

Чим могли вдарити по НЛМК

Як пише в Telegram військовий журналіст Андрій Цаплієнко, для удару по НЛМК могли застосувати БПЛА "Лютий".

Він уточнює, що "Лютий" виробляється на підприємствах концерну "Укроборонпромом".

Точні характеристики дрона невідомі, додав Цаплієнко.

Дивіться відео - по НЛМК могли вдарити дронами "Лютий":

/ Скріншот

Що відомо про дрони "Лютий"

Раніше видання Defense Express писало про те, що новий далекобійний український дрон здатний подолати відстань у тисячу кілометрів. На це вказує малюнки на корпусі, які повторюють офіційні фото від "Укроборонпрому" з емблемою на носовій частині і написом "аз воздам" поруч з двигуном.

/ Facebook А. Гвоздяр

Аналітики вважають, що новий БПЛА буде набагато менше "Байрактара", судячи з розміру двигуна. Ймовірно, розробники використовували аналогічне аеродинамічне рішення, яке також лежить в основі розвідувального дрона PD-2 від UkrSpecSystems. На думку експертів, представлений дрон за габаритами буде якраз між цими двома моделями.

Нагадаємо, в Липецьку дрони атакували найбільший в РФ металургійний завод. За словами очевидців, спочатку було чути гул, схожий на звук безпілотника, а потім пролунав гучний вибух в районі Новолипецького металургійного комбінату.

Як повідомлялося раніше, в Москві 13 лютого стався пожежа на виробничих майданчиках авіаційного заводу МіГ на Ленінградському проспекті. Площа загоряння склала близько 70 квадратних метрів. За попередньою інформацією, пожежа була в цеху, який прибудований до корпусу заводу.

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