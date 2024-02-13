Підірвали ЗРК Бук РФ, окупанти рахують втрати: деталі "бавовни" під Маріуполем

До Маріуполя завезли підбиту систему Бук окупантів РФ, повідомив Петро Андрющенко.

https://glavred.net/ukraine/vzorvali-zrk-buk-rf-okkupanty-schitayut-poteri-detali-bavovny-pod-mariupolem-10541447.html Посилання скопійоване

Під Маріуполем завдали удару по окупантах / Колаж: Главред, Фото: t.me/andriyshTime

Радник мера Маріуполя Донецької області Петро Андрющенко розповів подробиці удару по окупантах РФ на півдні.

Епіцентр "кари небесної" зафіксовано між селом Українка Мангушської частини Маріупольського району та селом Малинівка Нікольської частини Маріупольського району в місці базування окупантів, написав він у Telegram.

"Після головного вибуху детонація тривала до півгодини", - підкреслив радник мера Маріуполя.

відео дня

Він уточнив, що після вибуху протягом 10-15 хвилин окупанти підняли літаки, які дуже активно патрулювали у квадраті Ростов-Маріуполь-Розівка-Маріуполь.

За його даними, до Маріуполя у напрямку з Нікольського району завезли підбиту систему Бук окупантів, "що підтверджує інформацію про ураження системи ППО в зазначеному квадраті".

Представник мерії Маріуполя додав, що після цього в місто з Нікольського напрямку заїхало до півдесятка вантажівок, які припаркувалися на території колишнього магазину "Метро".

"Швидкі до лікарень Маріуполя або Нікольського поранених не завозили, що вказує або на важкий ступінь поранення, або на пакетування на місці в стан "хороший росіянин". Подробиці з'ясовуємо", - додав Андрющенко.

Раніше повідомлялося, що в окупованому Маріуполі прогримів потужний вибух. Вибух у Маріуполі був дуже потужним, місцеві чули його в різних районах міста.

Нагадаємо, 9 грудня 2023 року в окупованій Макіївці Донецької області сталася велика пожежа на нафтобазі. Місцеві канали в Telegram повідомляють, що пожежа ймовірно виникла після "прильоту" по нафтобазі.

Як повідомлялося раніше, у тимчасово окупованому Донецьку прогримів потужний вибух. Після удару почалася сильна пожежа. Приліт стався по військовій базі окупантів.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.