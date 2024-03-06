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Сутички з поліцією, спалені шини та труна: у Польщі пройшли масові протести фермерів

Руслана Заклінська
6 березня 2024, 19:04оновлено 6 березня, 20:03
Перед будівлею канцелярії прем’єр-міністра Польщі аграрії підпалили шини та труну, яка була символом сільського господарства.
Сутички з поліцією, спалені шини та труна: у Польщі пройшли масові протести фермерів
Польські фермери з антиукраїнськими плакатами влаштували акцію протесту / Колаж: Главред, фото: wiadomosci.onet.pl, twitter.com/Tysol

У середу, 6 березня, у центрі Варшави відбулися масові протести аграріїв, до яких приєднались мисливці та бджолярі. Протест спрямований проти ввезення української агропродукції та політики "Зеленого курсу" ЄС. Про це повідомляє Onet.

Акція протесту розпочалася біля будинку уряду Польщі, звідки протестувальники попрямували до польського Сейму. По маршруту руху вони палили і пускали петарди. На акцію протесту зібрались кілька тисяч людей.

Поліція заборонила в'їзд аграріям тракторами до Варшави, тому сільськогосподарську техніку фермери залишили на узбіччях доріг неподалік від міста. Спроби протестувальників в'їхати тракторами до Варшави блокувались поліцією. Проте декільком тракторам все ж вдалося проїхати до центру Варшави. Трактори поляків були прикрашені плакатами з закликами блокувати українську агропродукцію.

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Через протест у місті обмежений рух авто, а деякі дороги перекриті.

"Ми тут, щоб сказати прем’єр-міністру, що нам болить. Це "Зелена угода" і все, що з нею пов’язано, і те, що відбувається на кордоні, тобто неконтрольований імпорт з України. Ми тут усі разом, від Татр до Балтійського моря, і розмовляємо тут однією мовою. Сьогодні ми показуємо, що селяни разом із робітниками. Разом селяни й робітники. Поляки разом", - сказав на початку один з організаторів Томаш Обшанський з "Солідарності" фермерів.

Польські протестувальники підпалили шини й труну, яка за їхніми словами, символізує занепад польського сільського господарства. Біля труни розміщена табличка з написом: "Фермер. Він прожив 20 років. "Зелена угода" вбила його". Потім один з учасників акції спробував перекинути її через загородження, за яким стояли поліцейські. Через це сталася бійка.

Також на місцях протесту біля Сейму та будівель уряду виникли сутички з поліцією. Учасники акції почали розбирати бруківку і кидати камінням у поліцейських, щоб прорватись до будівлі. Також у правоохоронців кидали бутилки та фаєри. Серед поліцейських є постраждалі, а найбільш агресивних учасників протесту затримали. Щоб заспокоїти фермерів, на місце події направили додаткові сили поліції.

"Я не вірю, що справжні, нормальні фермери почали сьогодні бунт перед Сеймом", - написав заступник міністра сільського господарства Міхал Колодзейчак.

Міністр сільського господарства Чеслав Секєрський заявив у Сеймі, що голова Ради міністрів Дональд Туск у четвер планує інформувати про заходи, що прийняв польський уряд для поліпшення ситуації аграріїв. Він також зазначив, що Польща вже значно обмежила дії "Зеленого курсу", а також ведуться переговори з Україною щодо введення обмежень та контролю за агропродукцією. Крім цього, Секерський наголосив, що фермери "політизували" протест, чого не можна робити.

Чому польські фермери блокують кордон?

20 лютого польські фермери розпочали повну блокаду кордону з Україною. Основною проблемою страйкарі називають "неконтрольований приплив товарів з України, що імпортуються при відкритті кордону ЄС із цією країною".

Протягом усього часу "прикордонних" страйків сталося кілька гучних інцидентів, коли демонстранти висловлювали антиукраїнську позицію й кидалися на українські фури. В Україні вважають, що російські спецслужби можуть бути причетними до акцій протесту.

Протести польських фермерів

Нагадаємо, протести фермерів тривають вже протягом кількох тижнів не лише у Польщі, а й у різних країнах Європи. Учасники акцій вимагають реформ у сільському господарстві та відмови від політики "Зеленого курсу" і сільськогосподарської політики ЄС.

Також 23 лютого прем'єр-міністр України Денис Шмигаль разом з міністрами прибув на польський кордон для врегулювання питання з блокадою. Проте польський уряд не приїхав на зустріч. Тому Шмигаль опублікував звернення до Польщі, в якому пояснив позицію України. Також український уряд запропонував план вирішення блокади, який складається з 5 пунктів.

Крім цього, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що проблемою польських фермерів є експорт аграрної продукції з Росії та Білорусі. Він наголосив на необхідності припинити цей експорт для країн Євросоюзу та для Польщі. Шмигаль також висловив надію на вирішення кризи до 28 березня, проте зазначив, що питання розв'язку блокади лежить на плечах польського уряду.

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Варшава фермери Польща Польська блокада кордону
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