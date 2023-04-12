Довірена особа Путіна: у Росії помер відомий пропагандист, який закликав бомбити Україну

Перед смертю Едуард Багіров "був госпіталізований з шлунково-кишковою кровотечею".

https://glavred.net/world/doverennoe-lico-putina-v-rossii-skonchalsya-izvestnyy-propagandist-prizyval-bombit-ukrainu-10463116.html Посилання скопійоване

Едуард Багіров / соцмережі

12 квітня в одній з лікарень москви помер російський пропагандист і довірена особа Володимира Путіна на виборах 2012 року Едуард Багіров.

Як повідомляє Радіо Свобода, померлому в жовтні минулого року виповнилося 47 років. Смерть також підтвердила російська пропагандистка Маргарита Симоньян у себе в Telegram.

Видання Varlamov News з посиланням на джерело в оточенні Багірова заявила, що останній тиждень він перебував у комі і що "у нього відмовили всі органи".

відео дня

Російський провладний Telegram-канал Mash стверджує, що перед смертю Едуард Багіров "був госпіталізований з шлунково-кишковою кровотечею". Він перебував в одній з московських лікарень з 1 квітня. Крім того, він нібито сам звернувся до лікаря.

"При надходженні в лікарню у Едуарда Багірова був діагностований цироз печінки з надлишковим скупченням рідини в черевній порожнині. За нашою інформацією, він сам прийшов на прийом до гастроентеролога 1 квітня. Лікар побачив кровотечу, і вже звідти його на швидкій екстрено госпіталізували. У вкрай важкому стані", - йдеться в повідомленні.

Хто такий Едуард Багіров Едуард Багіров - здобув популярність в 2007 році після виходу роману Гастарбайтер. Він також автор романів Коханці (2008 рік), Ідеаліст (2010 рік). Він також активно займався політикою. Зокрема, був довіреною особою Путіна на виборах 2012 року, а в 2016 році балотувався в Держдуму від Партії Патріоти Росії. Останнім часом Багіров працював на державному Радіо "Супутник" і займався просуванням кремлівських наративів у соцмережах.

З початку повномасштабної війни Росії проти України на президента Володимира Зеленського було скоєно більше десятка замахів. Про це сказав радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Наші іноземні партнери говорять про дві-три спроби. Я вважаю, що таких спроб було більше десятка. Тому що постійно у нас є оперативна інформація, що є якісь ДРГ, які хочуть зайти в урядовий квартал і так далі",-заявив Подоляк.

Раніше радник Міністра оборони України Маркіан Лубківський заявляв, що бойовики російської приватної військової компанії Вагнера планували замах на президента України Володимира Зеленського і главу українського уряду Дениса Шмигаля. Дану інформацію підтвердили розвідники і спецназ, який відповідає за охорону глави держави.

"Вони хотіли вбити керівництво України: нашого президента і прем'єр-міністра. Це було метою, деяких з них безуспішно відправили в Україну", - повідомив Лубківський, додавши, що всі докази відносної змови будуть представлені Міжнародному суду.

Читайте також: