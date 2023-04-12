Великобританія ввела санкції проти куми Путіна Оксани Марченко

Великобританія в черговий раз розширила список санкцій, і в ньому з'явилося ім'я скандальної колишньої телеведучої Оксани Марченко.

https://glavred.net/stars/velikobritaniya-vvela-sankcii-protiv-kumy-putina-oksany-marchenko-10462993.html Посилання скопійоване

Оксана Марченко / Колаж фото УНІАН

Великобританія ввела санкції проти екстелеведучої Оксани Марченко - дружина підозрюваного у державній зраді колишнього народного депутата Віктора Медведчука. Про це йдеться на сайті Офісу застосування фінансових санкцій Королівського казначейства Великобританії в середу, 12 квітня.

Крім Марченка, під британськими санкціями тепер родичі російських олігархів Сулеймана Керімова, Андрія Скоча та Володимира Євтушенкова.

Крім того, санкції введені проти чотирьох компаній, пов'язаних з Романом Абрамовичем і Алішером Усмановим.

відео дня

До того на сайті МВС України з'явилося повідомлення про те, що поліція оголосила Оксану Марченко в розшук. Як відомо, мова йде про розслідування у справі про фінансування Росгвардіі і МВС країни-агресора РФ.

У розшук Марченка оголосила СБУ в Івано-Франківській області. Датою зникнення вказано 24 березня 2023 року, а місце зникнення – Солом'янський район Києва.

Марченку повідомили про підозру за частиною 3 статті 110-2 Кримінального кодексу України ("Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України").

Нагадаємо, раніше колишній колега Оксани Марченко з різних талант-шоу продюсер Ігор Кондратюк говорив - він хоче, щоб російську музику в Україні заборонили аж до закінчення війни проти Росії.

Причому, каже Кондратюк, заборона повинна торкнутися і пісень тих артистів, які з 2014 року відкрито засуджують путінський режим і агресію Кремля ‒ за типом фронтмена рок-групи "Машина часу" Андрія Макаревича.

До того Кондратюк розкритикував артистів, які до вторгнення Росії в Україну 24 лютого виступали в РФ і підтримували злочинну політику Путіна.

"Якщо росіянин лізе до вас на сторінку з вибаченнями, зробіть перевірку щирості цих вибачень, і запитайте: "Чий Крим?". А далі дійте по ситуації. Те ж саме підходить до їх "селеб", які жували соплі і в серпні 2008-го, і в березні 2014 року, і доводили нам, що "Путін хороший", а зараз прозрівають. Це раптом у вас росіяни в друзях є. Я з 2014-го всіх "кримнашистів" видалив як розумово відсталих", - висловився він.

Вас можуть зацікавити такі новини: