Добровольці Росії зайняли частину населеного пункту в Курській області, деталі

Російські добровольці продовжують бої з військами агресора Росії за село Тьоткіно Курської області, яке межує з Сумською областю України. Про це заявили у Легіоні свобода Росії.
Як повідомляє пресслужба ЛСР, частину населеного пункту Тьоткіно бійці звільнили і взяли під контроль.
"Ведемо бій у Тьоткіно. Вулиці сильно прострілюються", - зазначили вони.відео дня
Дивіться відео звернення добровольців Росії з Тьоткіного:
Що відбувається в Тьоткіному
Добровольці взяли під контроль Тьоткіне Курської області, повідомили у Легіоні свобода Росії 12 березня. Бійці зачепилися за населений пункт після рейду до Курської області спільно з РДК і Сибірським батальйоном.
Пізніше офіційні "ЗМІ" Росії повідомили, що Тьоткіно контролюють війська Кремля. Вони "спростували" заяву ЛСР.
Добровольці хочуть зірвати "перевибори" Путіна щонайменше в Бєлгородській і Курській областях, сказав боєць Легіону свобода Олексій Барановський. Завдання максимум - похід на Москву.
Операція добровольців у Бєлгородській і Курській областях
Російський добровольчий корпус, Легіон свобода Росії і Сибірський батальйон 12 березня зайшли до Бєлгородської і Курської областей РФ. Там почалися бої.
Рейд став особливим: добровольці вперше використали танки і заїхали на них у Курську область.
Ополченці Легіону свобода заявляли про контроль над населеним пунктом Тьоткіно Курської області.
Операція ополченців у Росії триває.
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