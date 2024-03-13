Добровольці Росії зайняли частину населеного пункту в Курській області, деталі

Російські добровольці ведуть бої з військами режиму глави Кремля Володимира Путіна в Курській області, яка межує з Сумською областю України.

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Легіон свобода Росії контролює частину Тьоткіного - бійці / Колаж: Главред, фото: скріншот ЛСР

Російські добровольці продовжують бої з військами агресора Росії за село Тьоткіно Курської області, яке межує з Сумською областю України. Про це заявили у Легіоні свобода Росії.

Як повідомляє пресслужба ЛСР, частину населеного пункту Тьоткіно бійці звільнили і взяли під контроль.

"Ведемо бій у Тьоткіно. Вулиці сильно прострілюються", - зазначили вони. відео дня

Дивіться відео звернення добровольців Росії з Тьоткіного:

Бійці Легіону свобода Росії в Тьоткіному / Скріншот Главред

Що відбувається в Тьоткіному

Добровольці взяли під контроль Тьоткіне Курської області, повідомили у Легіоні свобода Росії 12 березня. Бійці зачепилися за населений пункт після рейду до Курської області спільно з РДК і Сибірським батальйоном.

Пізніше офіційні "ЗМІ" Росії повідомили, що Тьоткіно контролюють війська Кремля. Вони "спростували" заяву ЛСР.

Добровольці хочуть зірвати "перевибори" Путіна щонайменше в Бєлгородській і Курській областях, сказав боєць Легіону свобода Олексій Барановський. Завдання максимум - похід на Москву.

Операція добровольців у Бєлгородській і Курській областях Російський добровольчий корпус, Легіон свобода Росії і Сибірський батальйон 12 березня зайшли до Бєлгородської і Курської областей РФ. Там почалися бої. Рейд став особливим: добровольці вперше використали танки і заїхали на них у Курську область. Ополченці Легіону свобода заявляли про контроль над населеним пунктом Тьоткіно Курської області. Операція ополченців у Росії триває.

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