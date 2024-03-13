"Козир у переговорах": Путін відреагував на рейд РДК і Легіону свобода Росії

Путін вважає, що дії бійців легіону "Свобода Росії", "РДК" і "Сибірського батальйону" можна розцінювати як спробу зірвати президентські вибори в РФ.

https://glavred.net/world/kozyr-v-peregovorah-putin-otreagiroval-na-reyd-rdk-i-legiona-svoboda-rossii-10549649.html Посилання скопійоване

Путін прокоментував рейд бійців легіону "Свобода Росії", "РДК" і "Сибірського батальйону" / Колаж: Главред: фото: сайт Кремля, Сибірський батальйон

Російський диктатор Володимир Путін прокоментував прорив російських добровольців на територію Бєлгородської та Курської областей 12 березня.

За словами диктатора, дії бійців легіону "Свобода Росії", "РДК" і "Сибірського батальйону" можна розцінювати як спробу зірвати президентські вибори в РФ і "отримати козир" для обміну територій на можливих переговорах.

"Головна мета, я в цьому не сумніваюся, полягає в тому, щоб якщо не зірвати президентські вибори в Росії, то хоча б якось перешкодити нормальному процесу волевиявлення громадян", - сказав Путін в інтерв'ю росЗМІ.

відео дня

"Друге - це інформаційний ефект. Але третє - якщо хоч щось вийде, отримати якийсь шанс, якийсь аргумент, якийсь козир у можливому майбутньому переговорному процесі: ну, ми вам повернемо це, а ви нам поверніть це", - додав господар Кремля.

Вибори в Росії 2024 8 грудня 2023 року президент Росії Володимир Путін заявив про участь у виборах 2024 року. Центрвиборчком РФ затвердив триденне голосування на виборах президента РФ, це відбудеться вперше. Вибори триватимуть 15, 16, 17 березня. Дострокове голосування триватиме з 25 лютого до 14 березня. У ЦВК РФ також заявили, що хочуть провести вибори на тимчасово окупованих територіях.

Як повідомляв Главред, у цьому ж інтерв'ю Путін назвав умову для переговорів з Україною. Зокрема, господар Кремля хоче гарантій для Москви та зберегти захоплені території.

РДК і Свобода Росії провели операцію в кількох областях РФ

12 березня бійці РДК (Російський добровольчий корпус), Легіону "Свобода Росії" і Сибірського батальйону почали бойові дії на території Росії. Повідомляють, що під контроль російських добровольців перейшов населений пункт Лозова Рудка Бєлгородської області.

Бійці зазначили, що їхня мета - звільнення Росії від диктатури і терористичної організації, яка захопила владу в РФ.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко заявив, що ФСБ недооцінила скупчення добровольців біля кордону з Росією. Найбільш боєздатні сили окупанти перекинули на фронт в Україну.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що операція в Бєлгородській та Курській областях Росії - це лише початок. За його словами, якщо Володимир Путін і його кліка вважають, що все гаразд, то вони глибоко помиляються.

Що відомо про Легіон "Свобода Росії" Легіон "Свобода Росіії" — російський легіон Збройних сил України, сформований у березні 2022 року для захисту України від російського вторгнення під час російсько-української війни. Входить до Інтернаціонального легіону ТРО України. Легіон сформовано з колишніх військовослужбовців ЗС РФ та інших росіян, а подекуди білорусів, що перейшли на сторону України. Легіон використовує на нарукавних шевронах біло-синьо-білий прапор замість офіційного біло-синьо-червоного прапора РФ, повідомляє Вікіпедія.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.