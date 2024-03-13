Операція РДК і Легіону свобода в Росії: Данілов виніс вердикт Путіну і Кремлю

Операція в Бєлгородській і Курській областях агресора Росії, яку провели ополченці Російського добровольчого корпусу, Легіону свобода Росії і Сибірського батальйону - лише початок. Якщо Володимир Путін і його кліка вважають, що все гаразд, то вони глибоко помиляються. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.
В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що ополченці борються за свободу у своїй країні.
"Мають право громадяни Росії зробити свій вибір, це їхнє особисте право. Інша справа, що там зараз засіла тоталітарна секта, яка не дає взагалі нікому зітхнути. А вони борються за те, щоб була інша країна, була свобода", - зазначив чиновник.
Також він додав, що нинішні події - "лише початок і такого буде дуже і дуже багато".
"Якщо Путін і його кліка вважають, що в них там усе гаразд, то вони глибоко помиляються. Боротися треба обов'язково, без боротьби немає перемоги. Я більш ніж упевнений, що ті росіяни, які прагнуть свободи, прагнуть незалежності, обов'язково здобудуть перемогу", - підкреслив Олексій Данилов.
Операція добровольців у Бєлгородській і Курській областях
Російський добровольчий корпус, Легіон свобода Росії і Сибірський батальйон 12 березня зайшли до Бєлгородської і Курської областей РФ. Там почалися бої.
Рейд став особливим: добровольці вперше використали танки і заїхали на них у Курську область.
Ополченці Легіону свобода заявляли про контроль над населеним пунктом Тьоткіно Курської області.
Операція ополченців у Росії триває.
Добровольці Росії зайшли до Бєлгородської і Курської області
Російські добровольці РДК, ЛСР і Сибірський батальйон вранці 12 березня повідомили, що вони перетнули кордон із Росією і зайшли до Бєлгородської і Курської областей. У цих двох регіонах почалися бої. Російські офіційні особи "спростовували" прорив кордону.
Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко заявив, що ФСБ недооцінила скупчення добровольців біля кордону з Росією. Найбільш боєздатні сили окупанти перекинули на фронт в Україну.
Добровольці взяли під контроль Теткіно Курської області, повідомили в Легіоні свобода Росії 12 березня. Офіційні "ЗМІ" Росії заявили, що село контролюють кремлівські війська.
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