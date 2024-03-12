Похід на Москву і повалення Путіна: чого домагаються ополченці у двох областях Росії

Ополченці Росії можуть піти далі Бєлгородської та Курської областей, сказав журналістам представник Легіону свобода Росії Олексій Барановський.

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Ополченці збираються зірвати "вибори" Путіна в Росії як мінімум у двох регіонах / Колаж Главред

Поки Кремль готується до чергових перевиборів Володимира Путіна, добровольці вирішили "привітати" Москву і провести свій новий рейд до прикордонних територій Бєлгородської та Курської області агресора Росії для вирішення своїх завдань.

Ополченцям вдалося провести особливий рейд. На танках і за підтримки артилерії вони заїхали не тільки в Бєлгородську область, де торік вони взяли під контроль Нову Таволжанку, а й у Курську область, де їм удалося зачепитися за населений пункт Тьоткіно.

Добровольці мають за мету похід на Москву і повалення правлячого режиму Володимира Путіна в Кремлі. До Російського добровольчого корпусу і Легіону Свобода Росії приєднався Сибірський батальйон, який взяв участь у новому рейді.

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Главред розбирався, що сталося в Бєлгородській і Курській областях, і як ополченці мають намір боротися з Кремлем.

Що сталося в Бєлгородській і Курській областях

Вранці, 12 березня, ополченці оголосили про те, що вони перетнули українсько-російський кордон у районах Курської та Бєлгородської областей.

"Танки бруду не бояться. Перейшли рубікон. Перетнули кордон", - розповіли у Легіоні свобода Росії.

Пізніше вони показали відео, як знищили бронетранспортер російської армії в селі Тьоткіно Курської області.

Бійці РДК також заявили про рейд, зауваживши, що Кремль розуміє лише мову сили, тому вони перетнули кордон.

"Минулого місяця кремлівський режим остаточно розправився з останньою надією мирної опозиції. Призначено чергові "вибори". Бійці РДК ніколи не мали ілюзій і знали, що влада в Росії розуміє виключно мову сили. Саме тому ми знову входимо на територію Російської Федерації!" - сказали добровольці.

У Сибірському батальйоні підтвердили свій візит на російську територію словами "нарешті ми вдома".

"Ну що ж, нарешті ми вдома. Як і обіцяли, на нашу російську землю ми несемо свободу і справедливість. Раніше ми говорили, що повалити злочинний диктаторський режим у РФ мирно не вийде. Його можна усунути лише зі зброєю в руках. Цієї ночі ми почали виконання обіцянки. Тривають запеклі бої на території РФ", - закликали бійці.

Також вони звернулися до росіян із закликом бойкотувати "вибори" Путіна.

Заяви Росії

У РФ опублікували заяву, згідно з якою підконтрольні Кремлю війська спільно з ФСБ, мовляв, зупинили прорив ЗСУ на території Росії на трьох напрямках.

"Міноборони РФ розповіло про зірвану спробу прориву ЗСУ на прикордонну територію Росії на трьох напрямках: з боку Одноробівки Харківської області та в районах Нехотєєвка і Сподарюшине Бєлгородської області. Наша армія спільно з прикордонниками ФСБ РФ дала вторженцям гідну відсіч", - стверджується в повідомленні.

Офіційні відомства і пропагандисти публікували кадри з "місця події", однак за ними складно зробити якісь конкретні висновки.

Хто контролює Тьоткіно Курської області

Після обіду Легіон свобода Росії повідомив, що населений пункт Тьоткіно Курської області перейшов під контроль ополченців.

Пізніше військові уточнили: бої за село тривають.

"Смт. Тьоткіно, Курської області повністю під контролем російських визвольних сил. Путінська армія стрімко залишає селище, залишає позаду позиції і кидає важку техніку. upd: Бої за Тьоткіно ще тривають", - сказали у ЛСР.

У Міноборони окупантів РФ заявили, що ополченці Тьоткіно не контролюють.

"У селищі міського типу триває мирне життя: без будь-яких обмежень працюють магазини, державні установи та громадський транспорт. Місцеві жителі розповідають, що на вулицях усе спокійно", - сказали у відомстві.

Складно сказати, хто контролює населений пункт наразі. Цілком можливо, що російська влада повністю не контролює Тьоткіно. Від ополченців інформації з цього питання поки не було.

Що сказали в Україні

Добровольці діють самостійно і вирішують свої суспільно-політичні завдання, сказав представник ГУР Андрій Юсов.

За його словами, бійці використовують у своїх операціях трофейну зброю і техніку.

"На території України продовжується повномасштабна війна вже понад два роки. Йдеться про "трофейну" зброю. Якщо ми говоримо про дії у складі українських сил безпеки і оборони, звичайно, українська зброя, українського виробництва. Тут жодних секретів немає", - запевнив Юсов.

"Усе найцікавіше - попереду"

Доброволець Легіону свобода Росії Олексій Барановський вважає, що зараз війська Кремля спробують вибити ополченців із прикордонних територій.

Мета рейду - відтягнути резерви росіян, щоб вони повернули їх з України до себе.

Боєць акцентував увагу на тому, що ополченці за два рейди набули досвіду і готові вирішувати складні завдання. Тож попереду будуть цікаві події.

"Ми дуже сильно виросли порівняно з минулими походами. Думаю, що ми зараз спостерігаємо за першим актом "пригодницької новели". Найцікавіше попереду. Ми готові до різного розвитку подій. Якщо зірвемо "вибори" в частині Курської та Бєлгородської областей - це буде непоганий результат. Міжнародна спільнота не повинна визнавати Путіна як легітимного президента. Ми повинні показати, що з цим можна боротися", - анонсував Барановський.

"Ніч буде непроста в Курській області"

Доброволець також розповів, що наразі бої в прикордонних районах Курської області затихли. Військові РФ і поліція відійшли вглиб території.

"Думаю, ніч буде непроста в Курській області", - зауважив Барановський.

"Виборів" Путіна бути не повинно - Легіон свобода Росії

Другою метою рейду Барановський назвав так звані вибори президента в РФ. Ополченці не визнають "виборів" Путіна і вважають, що кремлівський захід не повинен відбутися.

"Ми вважаємо, що цих виборів не повинно бути. Їх не повинно бути не тільки на окупованих українських територіях, а й у прикордонних областях, у тій самій Курській і Бєлгородській областях. Ми докладаємо зусиль, щоб ці вибори зірвати. Тому що це ніякі не вибори, це черговий етап узурпації влади і становлення повної диктатури путінської банди", - пояснив він позицію добровольців.

"Серйозний ляпас Путіну напередодні виборів"

Військовий експерт Петро Чернік вважає, що операція добровольців у Бєлгородській і Курській областях - серйозний удар по іміджу Путіна напередодні його ж "виборів".

"Серйозний ляпас Путіну напередодні виборів. Страх всередині Росії буде зростати. Однозначно хотілося б більше таких рейдів, але треба розуміти обмеженість ресурсів. Порівняємо це з "дефіцитним уколом": загальна система лікування пігулками дає ефект, але одне щеплення дає сильний результат у якийсь момент. У ситуації з проривами російського кордону аналогічно", - каже експерт.

При цьому Черник додав, що дії добровольців мають вплинути на політичні "еліти", а не на населення.

Перший крок до буферної зони?!

На думку військово-політичного оглядача групи Інформаційний спротив Олександра Коваленка, дії добровольців - перший крок до створення буферної зони. Йдеться про простір безпеки, який прикриє територію України від ударів окупантів.

"Я вважаю, що те, що зараз відбувається в прикордонній смузі з Росією, - це один із перших кроків, які будуть формувати саме таке", - додав Коваленко.

Добровольці підуть на Москву?

Представник ЛСР Олексій Барановський також сказав, що добровольці розраховують зірвати путінські "вибори" в Бєлгородській і Курській областях.

"Наскільки сил вистачить, настільки ми і відпрацюємо. Якщо вистачить на Курську і Бєлгородську - добре. Якщо вистачить на більше - отже на більше", - поділився боєць.

За його словами, максимальне завдання - похід на Москву і повалення режиму Путіна.

"Можливо, не зараз, але план максимум - це повалення путінського режиму: похід на Москву ніхто не скасовував. Інша справа, що, можливо, це все-таки не сьогоднішнє завдання. Але це перспективне завдання, до якого ми крок за кроком поступово йдемо і рано чи пізно ми його обов'язково виконаємо", - підкреслив Барановський.

Що відомо про Легіон "Свобода Росії" Легіон "Свобода Росіії" — російський легіон Збройних сил України, сформований у березні 2022 року для захисту України від російського вторгнення під час російсько-української війни. Входить до Інтернаціонального легіону ТРО України. Легіон сформовано з колишніх військовослужбовців ЗС РФ та інших росіян, а подекуди білорусів, що перейшли на сторону України. Легіон використовує на нарукавних шевронах біло-синьо-білий прапор замість офіційного біло-синьо-червоного прапора РФ, повідомляє Вікіпедія.

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