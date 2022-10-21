'До Гааги не протягне': Пономарьов розповів, як помре російський диктатор Путін

Пономарьов заявив, що Путін не протягне і пів року / Фото УНІАН

Російський диктатор Володимир Путін, якому 7 жовтня виповнилося 70 років, навряд чи протягне до свого наступного дня народження. Про це розповів російський опозиційний політик, який у 2019 році отримав українське громадянство, депутат Держдуми РФ 2007-2016 років Ілля Пономарьов під час чату на Главреді.

"Та вже все. Українська армія наступатиме. Невдоволення зростатиме. Так довго петляти вже неможливо. Тому, коли все тільки почалося, я казав, що Путін відзначає своє 70-річчя, яке було 7 жовтня, востаннє, і я стою на цій позиції", - заявив ексдепутат Держдуми.

Як зазначив Пономарьов, є багато варіантів щодо того, як помре глава Кремля. "Може, отруїться, може, куля, може мотузка. Але до суду він не доживе, у цьому я певен", - сказав він.

Також російський опозиціонер висловив припущення, що після смерті Путіна до влади може прийти такий же диктатор як і його попередник.

"Якщо залишити цю ситуацію на самоплив, ніяк не намагатися брати в ній участь, на неї впливати, то така ймовірність, звичайно, є", - сказав Пономарьов.

За його словами, у РФ наразі є лжепатріоти (такі як колишній ватажок бойовиків "ДНР" Ігор Гіркин), які розкручувалися за допомогою пропаганди та показували, що вони готові битися, готові проливати свою та чужу кров.

"Важливо, що вони готові проливати свою кров. Це люди цінують, бо вважають, що це говорить про щирість їхньої позиції. На відміну від лицемірної влади, яка зараз панує у Кремлі", - підкреслив він.

Як зазначив Пономарьов, після смерті Путіна у Росії розпочнуть боротьбу революційні повстанці – люди, які займали під час цієї війни правильну позицію.

"Звичайно, це будуть не ліберали – лібералів не люблять, але якийсь союз "лівих" і націоналістів цілком може прийти до влади як перехідний революційний уряд і запустити процес перезавантаження державності, в ході якого люди оберуть нову владу", - сказав ексдепутат Держдуми.

Путін має серйозні захворювання

Раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін страждає небезпечним захворюванням. Медики у нього виявили рак крові. Про це повідомили у ЗМІ з посиланням на розмову з олігархом, що має тісні зв'язки з владою РФ.

Серйозну хворобу Путіна підтвердив і очільник Головного управління розвідки України. За словами Буданова, у російського диктатора одночасно кілька значних захворювань, одне з яких – це рак. Крім того, глава ГУР повідомив, що в РФ вже готується зміна політичного керівництва.

До слова, кандидат психологічних наук Олена Рихальська заявила, що у президента Росії Володимира Путіна спостерігаються симптоми шизофренії. Психотерапевт вважає, що від глави Кремля позбудеться його ж оточення.

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