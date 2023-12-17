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Якою буде війна Росії з НАТО і які країни постраждають першими: відповідь Коваленка

Яна Ставська
17 грудня 2023, 11:39
Росія в агресії з країнами Заходу задіє гібридні методи - наприклад, активізує свої політичні "консерви".
НАТО, війська НАТО
Росія готується до війни з країнами Заходу / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Defense Visual Information Distribution Service

У разі війни Росії з НАТО країни Європи можуть зіткнутися виключно з гібридними загрозами, певен військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

В першу чергу, це країни Балтії-Латвія, Литва та Естонія. Проти Польщі може бути задіяна міграційна гібридна атака.

"По всій території Європейського Союзу є загроза, пов'язана з діяльністю політичних сил, що мають безпосередній контакт з Російською Федерацією. Наприклад, це "Альтернатива для Німеччини", Марін Ле Пен (фінансується з Росії) та Матео Сальвіні (виключно проросійський політик) у Франції та Італії. В Європі є дуже багато інших таких сил, і з ними кардинально ніхто не бореться. Були певні арешти в осередку "Альтернативи для Німеччини", але не більше", - додав Коваленко.

Експерт зауважив, що європейські країни наразі не блокують і не обмежують діяльність таких політичних сил на підставі їх проросійськості.

Дивіться відео, в якому Олександр Коваленко зробив прогноз щодо термінів війни:

Коваленко підкреслив, що поки в світі не побачать всього масштабу злочинів Росії, вони не будуть ставитися до росіян і російської влади як до нацистів.

"І ось коли будуть звільнені тимчасово окуповані Херсонська, Запорізька (переважно саме материковий південь), Донецька і Луганська області, а також Крим, факти будуть представлені. Але до цього моменту Європа буде демонструвати свою толерантність, безхребетність і аморфність", - упевнений Коваленко.

Хто такий Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попів. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи"Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий Одесит".

Росія і НАТО

У грудні американський президент Джо Байден на тлі затримки затвердження нової допомоги Україні попередив конгресменів про можливу війну Росії з НАТО.

"Якщо Путін захопить Україну - він не зупиниться. Він буде нападати на союзників по НАТО. І ми побачимо те, що ми не хочемо бачити зараз - що американські військові воюють з російськими військовими", - заявити тоді Байден.

Це ж раніше відзначав Зеленський. Український глава закликав діяти Захід і докласти зусиль, щоб українська армія отримала все необхідне для перемоги над ворогом.

За даними Міноборони Німеччини, загрози країнам Балтії, Грузії та Молдові з боку Росії потрібно сприймати дуже серйозно, це не просто брязкання зброєю.

Через різке падіння Конгресом США підтримки України у Росії намітився шанс перемогти в агресії, писали західні ЗМІ. Аналітиків турбує, в тому числі, відсутність допомоги на контрнаступ ЗСУ, що вже триває.

Однак в ЄС також схвильовані можливою перемогою Трампа на виборах США у 2024 році, бо той погрожував виходом Сполучених Штатів з НАТО.

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