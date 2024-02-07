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Для війни Росії з НАТО необхідні два стимули - експерт

Яна Ставська
7 лютого 2024, 16:45
Москва може почати війну з ідеологічних міркувань.
Для війни Росії з НАТО необхідні два стимули - експерт
Росія навряд чи готує широкомасштабне вторгнення в країни НАТО, стверджує експерт / Колаж: Главред, фото: скріншот, Міноборони РФ

Єдина передумова війни РФ із НАТО може полягати в тому, що Путіну це буде потрібно для підтримання своєї легітимності, адже частиною цієї легітимності є міф про одвічну боротьбу Росії та Заходу, підкреслив доктор політичних наук, політичний експерт Максим Розумний. Водночас за нинішніх обставин експерт все-таки не бачить для Росії передумов для цього.

В інтерв'ю Главреду Розумний сказав, що не бачить, крім ідеологічної складової, інших передумов або причин для такої агресії. За його словами, втрати, яких зазнали російські армія, економіка і демографія на тлі російсько-української війни, не дадуть змоги Росії розраховувати на великий успіх у наступі на НАТО.

"Хіба що Росія може вдатися до ядерного шантажу. Це другий аргумент, який може говорити про ймовірність такого нападу. Іншими словами, Росія може спробувати зіграти в гру з ядерним шантажем і доказом того, що стаття 5 Статуту НАТО насправді не працює", - відповів експерт.

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Хто такий Максим Розумний

Максим Розумний - український політолог, філософ, журналіст, поет. Доктор політичних наук. Народився 27 червня 1969 року в місті Київ. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1992). Завідувач відділу стратегічних комунікацій Національного інституту стратегічних досліджень (2005-2008); радник віце-прем'єр-міністра України (2008); завідувач відділу гуманітарної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки (з 2009), пише Вікіпедія.

Отже, у Росії тільки два стимули вдатися до нападу на НАТО, уточнив Розумний.

  • Перший - якщо Путіну знадобиться постійно воювати, щоб підтримувати свою популярність серед російського народу;
  • другий - дискредитувати НАТО і використовувати карту ядерного шантажу на повну.

У Британії відкинули "апокаліптичний" сценарій війни з Росією

Як зазначив напередодні оглядач The Telegraph Ендрю Ліліко, Росія не зможе створити серйозну загрозу країнам Заходу - для цього в РФ надто слабка економіка, а населення РФ "удвічі менше", ніж населення Німеччини та Франції разом узяті.

Повторне подвоєння або потроєння військових витрат в умовах наявних санкцій призведе Росію до банкрутства через кілька років. Економіка Росії не дозволить Путіну створити серйозну загрозу для ЄС навіть у середньостроковій перспективі, підсумовує експерт.

Після провалених обіцянок підтримувати Україну всім необхідним озброєнням країни на Заході всерйоз заговорили про можливе зіткнення з Росією.

У матеріалі Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) йшлося про те, що в Північноатлантичному альянсі бачать два сценарії розвитку подій. Перший - спроба захоплення Росією стратегічно значущого шведського острова Готланд. Другий передбачає агресію проти країн Балтії, якої і побоюються в Альянсі.

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війна в Україні НАТО Максим Розумний війна Росії та України
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