УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

В української переселенки відібрали рідну доньку в Італії: дитину не випускають без супроводу черниці

30 липня 2022, 15:24

Дівчинка тікала від війни і виїхала разом з бабусею. Та в Італії дівчинку відібрали, не повіривши, що її бабуся рідна.

Маме в Италии не отдают собственного ребенка
Для українки не віддають власну доньку в Італії/ Instagram

В української сім’ї, яка поїхала за кордон, рятуючись від війни, в Італії відібрали дитину. Тепер рідні намагаються довести, що це їхня рідна дитина, щоб повернути її.

Увагу до цієї ситуації привернула українська ведуча Катерина Осадча, яка написала про це на своїй сторінці в Instagram. Деталями історії поділилася мама відібраної дівчинки у соцмережах.

Мама дівчинки Карина повідомила, що її старша донька Ксенія прибула до Італії разом зі своєю бабусею 7 квітня, рятуючись від війни. У бабусі було генеральне доручення від рідного батька дитини. Сама жінка виїхала з молодшою донькою до Німеччини.

Матір пояснює це тим, що Ксенія – велоспортсменка і призерка України, і вона вирушила саме в Італію як країну велоспорту, щоб продовжити там тренуватися.

"Коли почалася війна, її тренер запропонував нам відправити доньку до Італії – країни велоспорту. Він дав на це гроші, на переїзд, на все, він хотів врятувати та допомогти своїй вихованці надалі тренуватись без загрози її життю…", – розповіла жінка.

Міграційна служба Італії не визнала бабусю дитини рідною

Проблеми почалися після спілкування з італійською міграційною службою. Там заявили, що українське доручення для них нічого не означає, тому бабусю дівчинки вони не визнали опікуном. Для Ксенії призначили іншого опікуна.

Маме в Италии не отдают собственного ребенка
Мамі в Італії не віддають власну дитину/ Instagram Осадчої

Дівчинка зараз проживає у монастирі. І хоч бабуся весь цей час перебуває там із нею, дівчинка не може покинути територію монастиря без супроводу черниці. При цьому рідним не повідомляють ні імені, ні номера телефону опікуна, посилаючись на те, що це конфіденційна інформація.

"Чотири місяці ми намагались довести, що моя мати – це бабуся доньки. Ні. Не вірять", – каже мама дівчинки.

На суді мамі просто заявили, що не вірять їй

Мама дівчинки не могла покинути Німеччину, поки молодша донька ходила до школи, адже там так просто не можна взяти дитину і виїхати. Коли Карина прибула в Італію, там відбувся суд щодо її старшої доньки, проте представники опікуна прямим текстом заявили, що не вірять рідним дитини, українським дорученням та іншим документам.

"Вона (представниця опікуна – ред.) виразила недовіру мені, нашим докам, довідкам з посольства України, дорученню від тата, датам на дорученні та печаткам на довідках… Просто так "Не вірю". Вони допитали мене, куди я повезу дитину, та чи є для неї ліжко, де працює тато… Моя прописка в Німеччині, соціальний захист та вид на проживання в країні ЄС для них теж не підстава віддавати мені дитину…", – зазначає мама Ксенії.

Дитину не випускають без супроводу черниці

Жінка наразі бачиться зі своєю старшою донькою лише під наглядом черниць, які супроводжують дівчинку всюди.

Як розповіла Катерина Осадча, яка керує соціальним проєктом з пошуку зниклих "Знайти своїх", цією справою вже особисто займається уповноважена президента України з прав дитини Дар'я Герасимчук.

"Зараз справа за органами влади в Україні, і це питання обов’язково вирішиться і донька буде з мамою. Але скільки жаху, нервів і розпачу для мами, окрім вже існуючого, принесла ця ситуація", – зазначила Осадча.

Раніше повідомлялося, що у Варшаві агресивна жінка накинулася на українку, котра працює в магазині борошняних виробів, звинувативши її у тому, що вона нібито порадила їй купити не такий хліб.

Нагадаємо, двоє росіян в Німеччині накинулися з образами на жінку з України за те, що її син сказав гасло "Слава Україні". Російські неадеквати нецензурно ображали жінку.

Читайте також:

новини України новини Італії дитина
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

16:16

Хюррем-султан знову в дії: Мер'єм Узерлі після чуток про третю вагітність знялася топлес

16:12

Україна зможе повернути захоплені Росією території: ексглава ЦРУ назвав єдину умовуВідео

16:02

Прикмети на серпень: 7 небезпечних речей, які заборонено робити в останній місяць літаВідео

15:58

Потужний удар ЗСУ в Енергодарі: стало відомо число поранених окупантівВідео

15:34

ЗСУ "закрили" ще один міст у Херсоні: окупанти доставляли по ньому технікуВідео

Реклама
15:33

"Путіна пристукнуть": у РФ спрогнозували терміни зміни владиВідео

15:24

В української переселенки відібрали рідну доньку в Італії: дитину не випускають без супроводу черниці

15:01

РФ стягує військову техніку до окупованої частини Харківської області - знімки із супутникаВідео

14:59

ЗСУ знищили окупанта РФ, який мріяв влаштувати "Голодомор 2.0"Відео

14:48

Україна піде під воду в перші дні серпня

14:36

Суцільна чарівність: наймодніший чубчик 2022, що пасує всім і перетворює на зірку

14:31

Сталевий Krab розмаже ворога: Польща готова передати Україні перші 8 потужних гаубицьВідео

14:13

Україна отримала 14 бронеавтомобілів IVECO LAV III від Норвегії: що про них відомо

14:12

"Коли захотіла, тоді й випила": нетвереза Волочкова влаштувала істерику в ефірі

14:06

"Армія РФ видихається, в Кремлі - відчай": глава британської розвідки передрік поразку Росії

13:30

Поставки ППО NASAMS в Україну: в Пентагоні заявили, що вже закупляють ці системи для передачіВідео

13:10

"Тіла розліталися": український боєць "приговорив" 8 російських танків та БТР в одному бою

13:10

Тіна Кароль, Kadebostany та Craig Eddie виступили під час благодійного матчу за мир "Евертон" — "Динамо" КиївВідео

13:00

Гороскоп на завтра 31 липня 2022: Левам - випробування, Терезам - підступи ворогів, Стрільцям - таємні бажанняВідео

12:52

"Вночі в Енергодарі було гаряче": біля готелю, де живуть окупанти, була знищена їхня технікаВідео

Реклама
12:51

Багато хто недооцінює користь кави: напій позбавить від головного болю та допоможе схуднути

12:33

Серпень 2022 буде дуже складним: 4 знаки зодіаку відбудуться легким переляком - гороскоп

12:01

Аллегрову, яка підтримала війну в Україні, женуть зі сцени в РФ

11:55

Російські "дипломати" безсоромно закликали стратити захисників Маріуполя: в ОП жорстко відреагувалиВідео

11:14

Скоро Путіну доведеться вибирати між зброєю та олією для народу - Боррель про санкції проти РФ

11:07

"Зателефонуйте після 9-ти": дружина полоненого окупанта не захотіла з ним говоритиВідео

10:33

"Як хочу, так і сідаю": 46-річна Могилевська без бюстгальтера підтримала Зеленську

10:11

Скоро РФ запропонує Україні "мир", але є серйозна небезпека - астрологВідео

09:58

Ми заходимо в третю фазу війни через Оленівку, вони по-іншому не можуть - АрестовичВідео

09:56

Гороскоп на серпень 2022 для Близнюків: прорив у справах, прибуток і несподівана поїздка

09:27

В Україні ліквідували 22-річного окупанта, який до цього врятувався під Чорнобаївкою

09:05

"Вашої держави вже б не було": Гіркін уявив себе великим полководцем, пригрозивши українцям

08:43

Курс долара в Україні в серпні: чи буде і далі дорожчати валюта - прогноз експерта

08:34

На відео з колонії в Оленівці не ті сліди, які міг би завдати удар HIMARS - ISWВідео

08:30

Як змусити дитину вчитися: головні правила і важливі порадиВідео

08:05

Росія - дике минуле західної цивілізаціїПогляд

08:00

На Півдні ЗСУ знищили понад 100 окупантів, командний пункт і військові склади РФ

07:33

Вибух чуло все місто: РФ двічі за ніч обстріляла ракетами Харків, почалася пожежаВідео

06:45

Мелітополь чи Нова Каховка: де вирішиться доля деокупації українського півдняПогляд

06:35

Пауза заради переговорів: експерт розповів, коли Росія може призупинити війнуВідео

Реклама
06:28

З Днем ангела, Марина! Яскраві вітання та листівки на іменини Марини

06:10

На ЗСУ очікують бої з РФ за Запорожчину та Миколаїв: окупанти мають намір наступати – експертВідео

06:03

Фінансовий гороскоп на тиждень 1-7 серпня: Дівам - несподіваний заробіток, Скорпіонам - важливий вибір, Рибам - боргиВідео

05:50

Зоряний час і неймовірний успіх у всьому: 4 знаки зодіаку в серпні будуть "купатися" у вдачіВідео

05:20

Україну розжарить до + 37°: синоптик розповів, коли вріже "пекельна" аномаліяВідео

05:01

Хеллі Беррі в бікіні показала своє "щасливе місце"

04:28

Досі найкраща: 56-річна модель Сінді Кроуфорд похвалилася тілом в банному халатику

04:14

День дружби 2022: сердечні привітання і милі листівки для друзів

04:10

Як захистити себе від пристріту за злої заздрості: дієві амулети і обереги для дому

03:43

Як легко та швидко видалити фарбу з металу і дерева: способи, які перевірені роками

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти