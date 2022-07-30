В української переселенки відібрали рідну доньку в Італії: дитину не випускають без супроводу черниці

Для українки не віддають власну доньку в Італії/ Instagram

В української сім’ї, яка поїхала за кордон, рятуючись від війни, в Італії відібрали дитину. Тепер рідні намагаються довести, що це їхня рідна дитина, щоб повернути її.

Увагу до цієї ситуації привернула українська ведуча Катерина Осадча, яка написала про це на своїй сторінці в Instagram. Деталями історії поділилася мама відібраної дівчинки у соцмережах.

Мама дівчинки Карина повідомила, що її старша донька Ксенія прибула до Італії разом зі своєю бабусею 7 квітня, рятуючись від війни. У бабусі було генеральне доручення від рідного батька дитини. Сама жінка виїхала з молодшою донькою до Німеччини.

Матір пояснює це тим, що Ксенія – велоспортсменка і призерка України, і вона вирушила саме в Італію як країну велоспорту, щоб продовжити там тренуватися.

"Коли почалася війна, її тренер запропонував нам відправити доньку до Італії – країни велоспорту. Він дав на це гроші, на переїзд, на все, він хотів врятувати та допомогти своїй вихованці надалі тренуватись без загрози її життю…", – розповіла жінка.

Міграційна служба Італії не визнала бабусю дитини рідною

Проблеми почалися після спілкування з італійською міграційною службою. Там заявили, що українське доручення для них нічого не означає, тому бабусю дівчинки вони не визнали опікуном. Для Ксенії призначили іншого опікуна.

Мамі в Італії не віддають власну дитину/ Instagram Осадчої

Дівчинка зараз проживає у монастирі. І хоч бабуся весь цей час перебуває там із нею, дівчинка не може покинути територію монастиря без супроводу черниці. При цьому рідним не повідомляють ні імені, ні номера телефону опікуна, посилаючись на те, що це конфіденційна інформація.

"Чотири місяці ми намагались довести, що моя мати – це бабуся доньки. Ні. Не вірять", – каже мама дівчинки.

На суді мамі просто заявили, що не вірять їй

Мама дівчинки не могла покинути Німеччину, поки молодша донька ходила до школи, адже там так просто не можна взяти дитину і виїхати. Коли Карина прибула в Італію, там відбувся суд щодо її старшої доньки, проте представники опікуна прямим текстом заявили, що не вірять рідним дитини, українським дорученням та іншим документам.

"Вона (представниця опікуна – ред.) виразила недовіру мені, нашим докам, довідкам з посольства України, дорученню від тата, датам на дорученні та печаткам на довідках… Просто так "Не вірю". Вони допитали мене, куди я повезу дитину, та чи є для неї ліжко, де працює тато… Моя прописка в Німеччині, соціальний захист та вид на проживання в країні ЄС для них теж не підстава віддавати мені дитину…", – зазначає мама Ксенії.

Дитину не випускають без супроводу черниці

Жінка наразі бачиться зі своєю старшою донькою лише під наглядом черниць, які супроводжують дівчинку всюди.

Як розповіла Катерина Осадча, яка керує соціальним проєктом з пошуку зниклих "Знайти своїх", цією справою вже особисто займається уповноважена президента України з прав дитини Дар'я Герасимчук.

"Зараз справа за органами влади в Україні, і це питання обов’язково вирішиться і донька буде з мамою. Але скільки жаху, нервів і розпачу для мами, окрім вже існуючого, принесла ця ситуація", – зазначила Осадча.

Раніше повідомлялося, що у Варшаві агресивна жінка накинулася на українку, котра працює в магазині борошняних виробів, звинувативши її у тому, що вона нібито порадила їй купити не такий хліб.

Нагадаємо, двоє росіян в Німеччині накинулися з образами на жінку з України за те, що її син сказав гасло "Слава Україні". Російські неадеквати нецензурно ображали жінку.

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