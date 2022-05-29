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"Геть звідси до своєї країни": у Польщі агресивна жінка облаяла українку через хліб

29 травня 2022, 11:42

Інцидент стався в магазині. Покупчиня накинулася на продавчиню з України через те, що та нібито порадила їй не такий хліб.

У Польщі агресивна жінка облаяла українку через хліб/ Главред, скрін з відео

У Варшаві агресивна жінка накинулася на українку, котра працює в магазині борошняних виробів, звинувативши її у тому, що вона нібито порадила їй купити не такий хліб.

Громадянка України почала захищатися, тоді покупчиня почала поводитися агресивно, накинулася на працівницю магазину зі звинуваченнями та образами. Про це повідомляє The Warsaw.

Жінка поводилася агресивно і почала обзивати українку нецензурними словами. Врешті решт вона сказала, що краще українка поїхала б у свою країну.

"Геть із моєї країни! Їдь до своєї країни, тому що ви створюєте в нашій країні безладдя!", – кричала роздратована клієнтка.

У коментарях до відео люди почали захищати українку і підтримувати її. Один з коментаторів щиро поспівчував громадянці України і сказав, що уявляє, що відчуває продавчиня.

"Можливо, ти втратила все, зокрема і свій будинок, і ще довго не зможеш повернутися туди. Зараз працюєш за кордоном, на низькооплачуваній роботі. Але хочеш працювати, а не отримувати безкоштовну допомогу. І в цій чесній роботі чуєш, що ти "повія", – пише один із коментаторів.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому РФ Херсон місцеві жителі відкрито заявляють про свої проукраїнські погляди. Зокрема, в інтерв'ю французькому France 24 одна з місцевих мешканок розповіла про те, що вона підтримує Україну.

Раніше повідомлялося, що українка в аеропорту США провчила школяра з РФ, який закликав використати проти України ядерну зброю.

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