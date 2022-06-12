У ФРН рашисти накинулися з матами на українку з дитиною за гасло "Слава Україні"

На спокійні заперечення українка отримувала нові порції образ з матами.
Двоє росіян в Німеччині накинулися з образами на жінку з України за те, що її син сказав гасло "Слава Україні".
Російські неадеквати нецензурно ображали жінку. Відповідне відео інциденту опублікував Telegram-канал "Боже, яке кончене".
При цьому на спокійні заперечення Українка отримувала нові порції образ з матами.
Звернемо увагу, що в своїх образах росіяни рясно використовували штампи роспропаганди щодо "утиску прав російськомовних", "нацизму" і "фашизму".
У відповідь Українка резонно зауважила, що нацисти - росіяни, адже це вони бомблять мирну Україну.
- Росіянин: "ви що нацисти? Ви фашисти? Ви фашисти, якщо кричите "Слава Україні"
- Українка: "якщо ви зараз будете продовжувати кричати на мене як на жінку..."
- Росіянин: "яка ти жінка? Ти укр * П. ти укр * п"
- Українка: "ви на мене кричите. Ви до мене підійшли з конфліктом"
- Росіянин: "з яким конфліктом? Яка "Слава Україні"? Ми знаходимося на території Німеччини. Треба говорити або німецькою, або російською. І не треба кричати"Слава Україні"
- Українка: "будь ласка, давайте закінчувати цю розмову"
- Росіянин:"Них * я. Давай говори"
- Українка: "у мене тут дитина стоїть. Ви що?"
- Росіянин: "чому він кричить"Слава Україні"?
- Українка: "тому що він з України. Тому що ви напали на нашу країну. Ви бомбите нас"
- Росіянин: "хто напав? Я живу тут 25 років. Хто напав?"
- Українка: "тобто, ви казах? Я вірно розумію?"
- Росіянин: "з Росії я приїхав. З Кургану. Німець я за національністю"
- Українка: "я в цьому і не сумнівалася. Так поводяться тільки росіяни".
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Швеції зі школи Lernia вигнали викладачку російського походження Євгенію Карлссон (дівоче прізвище — Денисова), яка влаштувала дебош, побачивши прапор України на вулицях Стокгольма.
Неадекватна рашистка зривала українські прапори з російського посольства.
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