"Це посягання": у Путіна істерять через гарантії безпеки для України

Дмитро Пєсков назвав рішення G7 щодо України "надзвичайно помилковим".

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Дмитро Пєсков прокоментував надання гарантій безпеки для України / УНІАН

У Кремлі у вкрай негативному ключі прокоментували рішення союзників надати Україні гарантії безпеки.

Намір країн G7 надати гарантії безпеки Україні, про що було заявлено раніше, нібито помилково і небезпечно, заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляють пропагандисти з РІА Новості.

Кремлівський представник вважає, що такими діями країни співдружності нібито зазіхають на безпеку Росії.

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"Тема вступу України в НАТО — ми дуже негативно ставимося до цього, і ця тема безпосередньо корелює із заявою про те, що країни "сімки" сьогодні нададуть гарантії безпеки і озвучать цей факт щодо України. Ми вважаємо це надзвичайно помилковим і потенційно дуже небезпечним. Надання гарантій безпеки Україні є помилковим, це посягання на безпеку Росії", — додав Пєсков.

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що G7 дає "Історичні" гарантії безпеки для України.

Довгострокові гарантії безпеки для України підготовлені групою країн G7. Відповідне рішення вже оформлено і майже узгоджено. Вони можуть стати кроком до завершення поточної фази війни і їх вже називають історичними.

Раніше в Міноборони зажадали від Альянсу чітких гарантій. Заступник міністра оборони Володимир Гаврилов підкреслив, що Північноатлантичний альянс повинен запропонувати чіткий алгоритм дій, який потрібно реалізувати Україні та блоку для подальшої євроатлантичної інтеграції Києва.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що у НАТО терміново погоджують пакет гарантій безпеки для України.

При цьому група ключових країн Альянсу терміново готує проект Декларації про гарантії безпеки для України.

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