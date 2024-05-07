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Дипломат сказав, якою хитрістю Путін стримує НАТО: "Успішно користується своїм блефом"

Альона Вороніна
7 травня 2024, 11:08
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Російський диктатор постійно погрожує застосувати тактичну ядерну зброю, чим приводить західних партнерів до стану політичного паралічу
Дипломат сказав, якою хитрістю Путін стримує НАТО: 'Успішно користується своїм блефом'
Дипломат сказав, якою хитрістю Путін стримує НАТО/ колаж Главред, фото: скрін YouTube

Захід боїться, що російський диктатор Володимир Путін може застосувати тактичну ядерну зброю. І тому диктатор РФ використовує це для шантажу, щоб впливати на інші держави і змушувати їх боятися країну-агресорку Росію.

Путін розмахує ядерною палицею, щоб усі його боялися. Про це сказав дипломат, колишній міністр закордонних справ, керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко в інтерв’ю Главреду.

"Захід дуже боїться, що Путін може застосувати тактичну ядерну зброю. Це – те, чим він постійно погрожує, приводячи західних партнерів до стану політичного паралічу. Тому він і розмахує цією ядерною палицею, щоб усі його боялися", – зазначив Огризко.

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Але якщо Путін застосує ядерну зброю, то це для нього означатиме, що його армія та військово-промисловий комплекс буквально за кілька десятків годин будуть знищені неядерною зброєю.

"Якщо виходити з цієї логіки, то найгіршим сценарієм буде саме застосування ядерної зброї. Але це означатиме для Путіна кінець його режиму і, можливо, його особисто, тому що вже давно його попередили, що застосування ядерної зброї буде означати, що його армія та військово-промисловий комплекс будуть знищені неядерною зброєю, але впродовж кількох десятків годин", – сказав Огризко.

Дипломат висловив думку, що такий шантаж з боку Путіна – це просто блеф, яким російський диктатор успішно користується.

"Тому думаю, що це блеф Путіна, яким він поки що доволі успішно користується. Наше завдання тут теж полягає у поясненні західним партнерам того, що не треба боятися слів Путіна, бо це його способи нейтралізувати активні дії Альянсу і окремих його членів", – зазначив керівник Центру дослідження Росії.

Хто такий Володимир Огризко

Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996).

У Міністерстві закордонних справ (спочатку УРСР, потім – незалежної України) – з 1978 року. Перша посада Огризка у зовнішньополітичному відомстві - аташе відділу печатки, яку він отримав відразу після закінчення Київського державного університету ім.Т.Шевченка .

1992 року Огризку присвоєно ранг надзвичайного та повноважного посла України. З 1992 по 1996 р. він служив радником, радником-посланником посольств України у ФРН та Австрії. Наступні три роки керував Управлінням зовнішньої політики, головним управлінням із питань зовнішньополітичної діяльності Адміністрації президента України.

У 1999-2004 роках - надзвичайний та повноважний посол України в Республіці Австрія та постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні. Ще рік – посол з особливих доручень МЗС України. З лютого 2005-го – перший заступник міністра закордонних справ Бориса Тарасюка.

18 грудня 2007-го призначений на посаду міністра закордонних справ України у коаліційному уряді Юлії Тимошенко. 3 березня 2009 року звільнено Верховною Радою з ініціативи Кабміну.

17 березня 2009-го призначений президентом Ющенком на посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїси Богатирьової. Залишив посаду разом із звільненням з посади Ющенка в лютому 2010 року.

У вересні 2010 року Огризко вступив до партії Наша Україна. У липні 2012 року він склав повноваження члена президії та заступника голови політради партії та припинив своє членство у ній.

З вересня 2014 року дипломат керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як "Новое время", "Українська правда".

З 2022 року проректор з міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Погрози Путіна застосувати ядерну зброю – останні новини

Раніше повідомлялося, що Путін пішов на ядерний шантаж – погрожує Заходу ударами з повітря і з моря. Міністерство оборони країни-агресора РФ заявило про намір провести навчання із застосування нестратегічної ядерної зброї. За дорученням диктатора Володимира Путіна "найближчим часом" проведе навчання із застосування нестратегічної ядерної зброї, заявили в МО РФ.

Після цього у США "проїхались" по маніпуляціях окупантів після того, як РФ оголосила про ядерні навчання. Представник Пентагону, бригадний генерал BBC Пет Райдер заявив, що РФ погрожує ядерними навчаннями, але насправді це приклад безвідповідальної риторики Кремля.

Також раніше повідомлялося, що Кірбі дав пораду Путіну, як захистити його війська в Україні. За його словами, країна-агресор Росія повинна вивести свої війська з території України, щоб уберегти їх від ураження зброєю західного виробництва.

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