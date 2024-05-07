Кірбі дав пораду Путіну, як захистити його війська в Україні

Вашингтон відповів на ядерні погрози Кремля.

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Джон Кірбі порадив вивести російську окупаційну армію з України / Колаж: Главред, фото: сайт Кремля, скріншот

Країна-агресор Росія повинна вивести свої війська з території України, щоб уберегти їх від ураження зброєю західного виробництва. Про це заявив координатор Ради нацбезпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі під час брифінгу в Білому домі 6 травня.

"Якщо Путін і російські офіційні особи занепокоєні тим, що їхні війська в Україні можуть бути вражені зброєю, яку виготовили в інших державах, то найлегший спосіб уникнути цього - це просто вивести свої війська", - цитує Кірбі Голос Америки.

Наразі Вашингтон не бачить реальних кроків з боку РФ щодо ймовірного використання ядерної зброї на території України попри агресивну риторику.

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"Для лідера великої ядерної держави це просто нерозважливо і безвідповідально брязкати ядерним арсеналом і натякати на його потенційне використання. Очевидно, що ми стежимо за цим зараз і продовжували дуже уважно стежити раніше. Можу вам сказати, що поки що ми нічого не побачили, навіть попри нерозважливу риторику, що змусило б нас змінити нашу позицію стратегічного стримування", - зазначив Кірбі.

Про те, що поки що Вашингтон не бачить ознак можливого використання Росією ядерної зброї на території України, заявив і речник Державного департаменту США Метью Міллер.

"Російська ядерна риторика була нерозважливою та безвідповідальною впродовж усього конфлікту. Попри все ми не бачили жодних підстав для коригування нашої власної ядерної позиції у відповідь на ці заяви, а також - жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю в Україні", - сказав він.

Лондон дозволив ЗСУ бити своєю зброєю по РФ - у Кремлі оскаженіли

Як повідомляв Главред, 3 травня міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що офіційний Лондон не заперечує проти використання наданої їм ЗСУ зброї по цілях на території країни-агресора Росії.

Кемерон заявив, що офіційний Київ має самостійно вирішувати, чи завдавати ударів по цілях у Росії британською зброєю.

Тим часом у МЗС РФ пригрозили вдарити по військових об'єктах Великої Британії у відповідь на те, що Лондон передає Україні зброю.

Окупанти вважають "свідченням серйозної ескалації" дозвіл завдавати удари британською зброєю по території РФ. У Кремлі тепер називають Велику Британію "стороною конфлікту".

Офіційна Москва заявила, що посла Великої Британії Найджела Кейсі викликали в російське Міністерство закордонних справ, щоб висловити ноту протесту.

"Найджела Кейсі [посла Великої Британії] попередили, що відповіддю на українські удари із застосуванням британської зброї по території Росії можуть стати будь-які військові об'єкти і техніка Великої Британії на території України та за її межами", - йдеться в повідомленні МЗС РФ.

Ядерний шантаж Кремля 29 лютого 2024 року президент країни-агресора РФ Володимир Путін під час звернення до російських Федеральних зборів продовжив лякати світ ядерною зброєю, стверджуючи, що їхні ядерні сили в повній готовності. Путін також оголосив про розробку нових озброєнь, таких як крилаті ракети "Буревісник" і система "Посейдон". Також Путін погрожував країнам Заходу ракетним ударом у відповідь на їхній план розміщення військ в Україні. Він підкреслив, що Росія також має зброю, яка може вражати цілі на території Заходу, включно з ядерною. Ця загроза стала відповіддю на заяву президента Франції про можливе розміщення західних військ в Україні. Своєю чергою лідер Франції Еммануель Макрон відповів на ядерні погрози Путіна, заявивши, що "недоречно погрожувати" французам, коли в них є ядерна зброя. Тим часом заступник генсека НАТО Мірча Джоане вважає, що ядерні погрози російського диктатора Путіна базуються на психологічному залякуванні, а не на конкретних планах.

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