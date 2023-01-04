"Дешевий сировинний придаток": після перемоги ЗСУ Китай захопить ресурси РФ - експерт

На словах Китай зберігає певні відносини з РФ, але на ділі відбувається протилежне, підкреслив Андрій Новак.

Андрій Новак оцінив перспективи співпраці РФ і Китаю / УНІАН, Facebook / People. cn

У ситуації масштабних санкцій проти РФ Китай не поспішає допомагати кремлівському режиму, заявив голова Комітету економістів України, кандидат економічних наук Андрій Новак.

"Якщо найбільший китайський перевізник газу і нафтопродуктів відмовився транспортувати російську нафту, то про що можна говорити? Це свідчить про те, що хоч на словах Китай і зберігає певні відносини з Росією (їх можна виміряти тільки спільними голосуваннями в ООН), але насправді відбувається протилежне: Росія запросила у Китаю військову допомогу – він відмовив, Росія запросила у Китаю фінансову допомогу – він відмовив, Росія попросила Китай, щоб він купував більше російських енергоносіїв – він також відмовив", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт пояснив, що Китай і китайські компанії бояться потрапити під каток міжнародних санкцій, тому що ринок розвинених цивілізованих країн, тобто західних, для Китаю на три порядки важливіше, ніж ринок Росії, який з кожним днем звужується і звужується, а також стає все більш токсичним.

"Китай розглядав і розглядає Росію як дешевий сировинний придаток. Він розраховує захопити привабливу, з точки зору ресурсів, частину російської території. Зараз Китай просто вичікує, коли українська армія перемеле майже всю російську армію, щоб маршем, за три дні, забрати собі те, що він запланував", - додав Новак.

Нагадаємо, раніше Новак прокоментував ймовірність різкої девальвації до показника 100 гривень за 1 долар.

За його словами, такі прогнози є "страшилками" і провокаціями, якими намагаються розхитати внутрішню ситуацію в Україні. Таку думку експерт висловив в інтерв'ю Главреду.

"Навіть з точки зору динаміки війни, найгірше ми прожили в першій половині 2022 року, а далі почалося важке, але поступове відвоювання Збройними силами України тимчасово окупованих територій і нанесення ворогові все більшої і більшої шкоди – кількість втрат особового складу Російської Федерації вже перевищила 100 тисяч осіб. Так буде і надалі, тому що підтримка України зброєю і боєприпасами буде тільки зростати", — говорить він.

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