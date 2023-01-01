У росіян з'являться нові "власники": Китай може зробити РФ своєю колонією - Данілов

Росію намагається підім'яти під себе Китай. Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов не виключає, що він спробує зробити з РФ колонію. Про це він заявив в ефірі телемарафону.
"У росіян можуть з'явитися нові "власники". Ми сьогодні спостерігаємо, що одна країна-сусід поступово підминає РФ під себе, тому що там є свої інтереси. Це дуже небезпечна тенденція для світу і для нас", - сказав Данілов.
Він додав, що у РФ можуть з'явитися "несподівані друзі". Тому потрібно звернути увагу на процеси, які відбуваються з Росією.
"Якщо хтось вважає, що з Росією потрібно вести переговори, то я вважаю, що Росію потрібно знищувати. І якомога швидше", - додав Данилов.
Зміна влади в Кремлі
Раніше повідомлялося про те, що дочка президента РФ Катерина Тихонова розглядається як ймовірний наступник Володимира Путіна.
У Росії розглядають варіант станової, династичної зміни еліт.
Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що президент РФ Володимир Путін живе в очікуванні великої перемоги Росії над Україною, після якої він сподівається проводити переговори і диктувати умови припинення вогню.
Путін прекрасно розуміє, що у Росії війська, по суті, більше немає, і йому потрібен буде перепочинок, щоб зібрати нову армію.
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