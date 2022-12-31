Китай будує тісні зв’язки з Росією: у США вказали на підступний момент

Вашингтон уже попередив Пекін про наслідки у разі надання Росії військової допомоги.

У США стурбовані "союзом Китаю з Росією"/ kremlin.ru

Китай будує тісні зв’язки з країною-агресоркою РФ у той час, як вона продовжує вести агресивну повномасштабну війну проти України. Твердження КНР про нібито нейтралітет не відповідають дійсності.

Пекін намагається приховати, що насправді поглиблює зв’язки з РФ. Про це повідомляє CNN з посиланням на представника Державного департаменту США.

"Пекін стверджує, що він нібито зберігає нейтралітет, але його вчинки ясно показують, що він, як і раніше, вкладається у тісні зв'язки з Росією", – цитує видання слова представника Держдепартаменту.

Американський чиновник нагадав, що російський диктатор Володимир Путін і лідер Китаю Сі Цзіньпін нещодавно провели переговори у той час, як "Москва продовжує своє жорстоке та незаконне вторгнення до України". Він висловив стурбованість "союзом Китаю з Росією".

Чиновник додав, що Вашингтон спостерігає за діями Пекіна і попередив Китай про наслідки, якщо той почне надавати РФ військову допомогу.

Раніше видання The Wall Street Journal, посилаючись на слова політичних радників китайської держави, писало, що Сі Цзіньпін доручив уряду посилити економічне партнерство з Росією. Пекін збирається купувати у Москви більше нафти, газу, товарів сільськогосподарського призначення, розширити енергетичне партнерство в Арктиці і збільшити інвестиції в російську інфраструктуру.

Нагадаємо, глава Китаю Сі Цзіньпін заявив, що його країна сподівається на збереження Україною і Росією "стриманості" у питанні війни. Він пропонує вирішити ситуацію "політичними засобами" – за допомогою переговорів. При цьому війну китайський лідер назвав "українською кризою".

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