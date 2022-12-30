Кремль більше не шантажує світ ядерною зброєю після зауваження з Китаю - Данілов

Фактично, каже секретар РНБО Олексій Данілов, РФ буде підпорядкована Китаю, якщо Захід не зробить висновків.

РФ не використовує ядерний шантаж після окрику з Пекіна-Данилов / Колаж фото УНІАН і https://ua.depositphotos.com

Росія припинила відверто шантажувати світ застосуванням ядерних бомб у війні проти України, оскільки Китай зробив кремлівській верхівці зауваження. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю в інтерв'ю Kyiv Post.

"У Китаї ядерна зброя вже давно у них свій потужний військово-промисловий комплекс. Інша справа, чи захопить Китай Росію? І якщо так, то в яких обсягах? Ось це велике питання. Це теж виклик для світу. [ ... ] Все стихло після того, як їм зробили зауваження в Китаї, і пояснили, що цього робити не можна. Росіяни слухняні по відношенню до Китаю. Фактично, РФ буде підпорядкована Китаю, якщо Захід не зробить висновків", − сказав він.

Ядерний шантаж РФ

Господар Кремля Володимир Путін часто погрожував Україні застосуванням ядерної зброї. Водночас секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що якщо Путін зробить хоча б крок до застосування ядерної зброї, світ продемонструє миттєву реакцію. Росію в такому випадку в короткостроковій перспективі чекає крах. Путіна про це вже попередили.

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що країна-агресор Росія не застосовує ядерну зброю по "доброті душевній".

"Росія з очевидних всім розумним людям причин поки не використовувала весь свій арсенал можливих засобів ураження. І не завдавала ударів по всіх можливих ворожих цілях, розташованих у населених пунктах. І не тільки з притаманної нам людської доброти. Всьому свій час", - заявив Медведєв.

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