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Путін пригрозив країнам Балтії, поставивши дивну умову

Яна Ставська
4 грудня 2023, 21:09оновлено 4 грудня, 22:06
Путін скаржиться на "русофобію" у країнах Європи.
путина
Путін "вибухнув" новими погрозами / Колаж Главреда. Фото: скріншот, Міноборони РФ, export.by

Російський диктатор Володимир Путін вирішив вчергове пригрозити країнам Балтії, що підтримують Україну у війні з окупантами, пославшись на їхню "русофобію".

Зокрема, під час чергового кремлівського заходу 4 грудня Путін сказав, що "Росія зіткнулася з русофобією задовго до "СВО" (повномасштабної війни проти України - Главред)". Як пише пропагандистське агентство "ТАСС", у вказаный заяві глава РФ "згадав ставлення до росіян у країнах Балтії".

Цим країнам Путін пригрозив відповідним ставленням на їхнэ нібито "свинство" у ставленні до росіян, які там проживають.

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"Якщо вони будуть проводити таку політику щодо людей, які хотіли жити в тій чи іншій країні, працювали там, створювали якісь блага для цієї країни, по-свинськи звертатися... То врешті-решт вони з таким свинством і зіткнуться", - заявив Путін.

Раніше Главред писав, як Путіна підловили на озвучених ним цифрах по "втратах" української бронетехніки у контрнаступі. Під час свого виступу перед "Валдайським клубом" 5 жовтня глава Кремля назвав цифру майже у 10 разів меншу за ту, у яку він оцінював втрати ЗСУ в бронетехніці за місяць до цього.

А 18 жовтня Путін з'явився перед Сі з валізками. ЗМІ розкрили їхній вміст.

Слід зазначити, що кремлівський диктатор досить часто на публіці своєю поведінкою або дивними ситуаціями доводить, що він має серйозні проблеми зі здоров'ям. Ще одна подібна ситуація сталася під час чергового засідання в країні-агресорі Росії - глава Кремля заплутався у власних руках і не зміг знайти на них годинник.

А потім Путін не зміг нормально вимовити ім'я президента Кахастана Касим-Жомарта Токаєва, в результаті швидко "пробалаболивши" ім'я казахського глави. Своєю чергою, Токаєв вдався до асиметричної відповіді.

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