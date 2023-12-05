Польща отримала демарш від країн Балтії через блокаду кордону з Україною

В Естонії сподіваються, що Польща, Україна та ЄС знайдуть вирішення блокуванню перевізниками польсько-українського кордону.

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Польські перевізники продовжують блокувати кордон / Колаж Главреда, Фото: Суспільне Львів, RMF FM

Країни Балтії висловили невдоволення Польщі через блокування польськими перевізниками руху вантажівок на кордоні. Посли назвали ці кроки такими, що підривають здатність України чинити спротив агресії Росії.

Принаймні про демарш з боку країн Балтії заявила речниця МЗС Естонії Бріта Кікас, пише естонський мовник ERR. У відомстві підтвердили, що неодноразово порушували це питання у розмовах з представниками польської влади.

"У Варшаві відбулася зустріч/демарш трьох послів країн Балтії в Міністерстві інфраструктури Польщі", - сказала Кікас, відповідаючи на запитання ERR щодо ставлення Естонії до блокади кордону. відео дня

У дипломатії демарш означає звернення одного уряду до іншого уряду з метою привернути увагу до будь-чого, часто з пропозиціями вжити конкретних заходів.

"Ми поважаємо право водіїв вантажівок мітингувати. Але, на жаль, це призвело до складної ситуації, яка створює проблеми для інших перевізників та додаткові труднощі для української економіки. Зі свого боку, ми порушуємо це питання з Польщею та сподіваємось, що рішення буде знайдено у найближчий час у співпраці між Польщею, Україною та Європейською комісією", – додала представниця МЗС Естонії.

Латвія та Литва наразі про це не повідомляють.

Польща блокує рух вантажівок через кордон з Україною

З листопада триває блокада руху вантажівок польськими перевізниками на польсько-українському кордоні. Головна вимога протестувальників - скасування ЄС "транспортного безвізу". Переговори України та Польщі з цього приводу тривають, однак успіхів і дипломатичних просувань дотепер немає.

Невдовзі з'явилась позиція польської влади. Очевидно, уряд Матеуша Моравецького скорився тиску перевізників, що вкрай не сподобалося у ЄК.

Прем'єр Польщі згодом заявив, що висуватиме Єврокомісії такі ж умови щодо "транспортного безвізу" Україні. Представники Комісії назвали рішення Варшави "пінг-понгом між ЄК і Україною".

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