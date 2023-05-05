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"Навіть ворони повинні були літати за перепустками": Жданов пояснив уразливість Кремля перед атакою

Дмитро Відоменко
5 травня 2023, 12:24 оновлено 5 травня, 12:30
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Олег Жданов категорично переконаний, що україно-російська війна однозначно стане кінцем міфів про могутність армії російських окупантів.
Жданов, Кремль
Олег Жданов / Колаж фото УНІАН

Будівля московського Кремля, яка розташована в самому серці країни-агресора, виявилася вразливою до атаки безпілотниками. Таку думку в інтерв'ю Главреду сказав військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

"Та тому що знову спрацював російський "авось". Росіяни думали і думають досі, що вони – великі. Більш ніж упевнений, що і розрахунки могли проспати безпілотники, і ніхто всерйоз не міг подумати, що дрон прилетить по Кремлю. Хоча дрони вже літали і в Шебекіно - місце, де знаходяться центр підготовки спецназу ФСБ, департамент Служби зовнішньої розвідки РФ і пункт постійної дислокації частин Росгвардіі. І там літав безпілотник! Причому він там політав-покружляв і полетів. Не відомо, передавав він інформацію чи ні, може, він познімав відео і полетів. Якби Росія дійсно була потужною державою, то після таких випадків в Москві навіть ворони повинні були літати за перепустками", ‒ сказав він.

Жданов категорично переконаний, що україно-російська війна однозначно стане кінцем міфів про могутність армії російських окупантів.

відео дня

"Нинішня війна однозначно стане розгромом російських міфів про"другу армію світу". І зараз ми громимо черговий міф - міф про непробивну російську ППО. Як виявилося, російська ППО дірява, як решето", ‒ підсумував він.

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський і український військовий, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний Ютуб-канал, в якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 700 тисяч передплатників і 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Удар безпілотників по Кремлю

В країні-агресорі Росії 3 травня звинуватили Україну в "спробі завдати удару по резиденції Путіна і замаху на главу Росії".

У Мережі з'явилося відео, як невідомий безпілотник залетів на територію кремлівської резиденції Путіна і завдав по ній удару. Кремлівський рупор Пєсков уточнив, що голови РФ на той момент в будівлі не було.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відкинув можливу причетність України до удару по Кремлю.

За словами чиновника, інцидент може вказувати на підготовку Москви до масштабного теракту або ж вказувати на активізацію роботи російського підпілля.

Пізніше президент Володимир Зеленський підкреслив, що Київ не атакував ні Кремль, ні Путіна. Як вважає Зеленський, звинувачення на адресу України - сигнал відсутності перемог РФ на полі бою і провалу плану, спрямованого на окупацію української держави.

Дивіться відео про те, як невідомий безпілотник завдав удару по Кремлю:

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