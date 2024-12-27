Через майже два роки німецькі танки Leopard 1 почали надходити в Україну - Forbes

Українські танкісти позитивно відзначили якості німецької машини попри її недоліки.

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Велика кількість танків Leopard 1 німецького виробництва нарешті прибула на Україну / Колаж: Главред, фото: twitter.com/AnitaAnandMP, 33 окрема механізована бригада

Коротко:

Німеччина поставила Україні танки Leopard

Німецьких танків у військах ЗСУ скоро стане більше

Україна отримала перші 58 зі 155 танків Leopard 1A5 від Німеччини. "Леопарди" прибули на початку вересня 2024 року, тоді як всього за два роки було направлено лише 45 танків Leopard 1 і 2.

Як пише оглядач видання Forbes Девід Акс, ФРН нарешті змогла усунути низку проблем із постачанням запчастин і відремонтувати ці машини для потреб ЗСУ.

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"Графік доставки має значення. Leopard 1A5 має стати найчисельнішим танком західного виробництва в Україні, перевершуючи 104 нових Leopard 2, 80 M-1 Abrams і 14 британських Challenger 2", - зазначає Акс, додавши, що Генштаб ЗСУ вже включив вищезгадані танки до використання своїми бригадами.

Leopard 1 - це єдині західні танки, які доступні для оснащення сформованих Україною близько десяти нових важких бригад, кожна з яких зазвичай має 31 машину в одному танковому батальйоні.

Нещодавно Берлін оголосив про постачання останньої партії з 15 Leopard 1. Поступово ця машина 1980-х років, яка значно легша за своїх колег із Великої Британії та США, стає більш захищеною, адже українці "доклали максимум зусиль, щоб усунути найбільший недолік цього типу - тонку броню, додавши блоки динамічної броні та сітки проти дронів".

"І здається, модифікації дали результати: Із 58 Leopard 1, які українці отримали в період з липня 2023 року до початку вересня 2024 року, ЗСУ втратили лише шість. Очевидно, що українці неохоче відправляли Leopard 1 на найнебезпечніші ділянки фронту. Під час недавніх локальних контратак у Курській області українські бригади забрали свої кілька вцілілих М-1 і Леопард 2A6", - пише журналіст.

Танк Leopard 2 інфографіка / Інфографіка Главред ​

Оглядач додає, що українські екіпажі позитивно відзначили якості німецької машини, попри її недоліки.

Зокрема, щоб зменшити ризик вибуху 105-міліметрових снарядів у башті після ворожого влучання, екіпажі Leopard 1 зберігають у башті лише частину з 42 снарядів комплекту, а решта залишаються в корпусі. Тому для перезарядки танк повинен "відкотитися в безпечне місце, а це вимагає часу".

"Однак заряджаючий сказав, що почувається "чудово" в екіпажі Leopard 1. Це не може не тішити, адже незабаром кількість рот, що матимуть Leopard 1 у танкових військах ЗСУ, продовжуватиме лише зростати", - резюмує автор статті.

Постачання Україні танків Leopard

Як повідомляв Главред, у липні 2024 року стало відомо, що Нідерланди й Данія готові поставити Україні 14 відремонтованих танків Leopard 2. У квітні минулого року обидві країни заявили, що куплять танки у третьої сторони і підготують їх до бою для ЗСУ.

У грудні в Німеччині розкрили подробиці нового пакета військової допомоги для України. Серед іншого, увійшли системи протиповітряної оборони і 15 танків Leopard 1 A5.

У жовтні Німеччина виділила Україні великий пакет допомоги. До оновленого переліку увійшли 8 танків LEOPARD 1 A5, 20 бойових машин піхоти MARDER, 4 бронеавтомобілі MRAP.

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Танк Leopard 2 - в чому його особливість Танк Leopard 2 - один з найвдаліших проектів в післявоєнній історії танкобудування. Його головна зброя - гладкоствольна гармата Rheinmetall RH-120. Вона використовується також в американських танках M1 Abrams, японських Type 90 і південнокорейських К1А1. На відміну від радянських танків у "Леопарда" ручна зарядка гармати. Снаряди танка зберігаються в спеціальній ніші у вежі, відокремленій від бойового відділення сталевими дверцятами. У разі детонації боєкомплекту вибухова хвиля виходить назовні через вишибні панелі та не завдає шкоди екіпажу. Вважається, що німецький танк здатний утримати 125 мм підкаліберний боєприпас радянських танків на відстані 1,5 км. Його гармата пробиває до 560 мм танкової броні на відстані в два кілометри. Для порівняння, російський Т-72Б3 має лобову броню на рівні 530 мм. Leopard 2 здатний вести ефективний вогонь на дальності до 5 км при русі бездоріжжям. Машина може розвивати швидкість до 68 км/год. Для повного розвороту на одному місці Leopard 2A4 потрібно всього 10 секунд.

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