Нідерланди та Данія передадуть Україні 14 танків Leopard 2

Танки Leopard 2A4 будуть в Україну відправлені цього літа.

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Рубен Брекельманс сказав, що танки можуть зіграти важливу роль у захисті ЗСУ / Колаж: Главред, фото: скріншот, 33 окрема механізована бригада

Нідерланди і Данія готові поставити Україні 14 відремонтованих танків Leopard 2. У квітні минулого року обидві країни заявили, що куплять танки у третьої сторони і підготують їх до бою для ЗСУ. Про це повідомило Міністерство оборони Нідерландів.

Спільно з Данією, Нідерланди закупили 14 вживаних танків Leopard 2A4, які відремонтувала німецька фірма Rheinmetall. Україна зможе використовувати їх у боротьбі з російською агресією.

Останні 2 танки проходять перевірочні випробування, а перші 12 вже готові до відправки. Усі 14 танків будуть доставлені до кінця літа.

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"Україна терміново потребує додаткової військової підтримки через важкі бої. Ці танки можуть зіграти важливу роль у захисті української армії від російських військ", - заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

Він зазначив, що Нідерланди продовжать надавати підтримку Україні разом із союзниками і партнерами стільки, скільки буде потрібно.

Танк Leopard 2 - в чому його особливість Танк Leopard 2 - один з найвдаліших проектів в післявоєнній історії танкобудування. Його головна зброя - гладкоствольна гармата Rheinmetall RH-120. Вона використовується також в американських танках M1 Abrams, японських Type 90 і південнокорейських К1А1. На відміну від радянських танків у "Леопарда" ручна зарядка гармати. Снаряди танка зберігаються в спеціальній ніші у вежі, відокремленій від бойового відділення сталевими дверцятами. У разі детонації боєкомплекту вибухова хвиля виходить назовні через вишибні панелі та не завдає шкоди екіпажу. Вважається, що німецький танк здатний утримати 125 мм підкаліберний боєприпас радянських танків на відстані 1,5 км. Його гармата пробиває до 560 мм танкової броні на відстані в два кілометри. Для порівняння, російський Т-72Б3 має лобову броню на рівні 530 мм. Leopard 2 здатний вести ефективний вогонь на дальності до 5 км при русі бездоріжжям. Машина може розвивати швидкість до 68 км/год. Для повного розвороту на одному місці Leopard 2A4 потрібно всього 10 секунд.

Військова допомога Нідерландів Україні

1 березня президент України Володимир Зеленський підписав двосторонню безпекову угоду з прем'єр-міністром Нідерландів.

Згідно з угодою, Нідерланди нададуть Україні важливу військову підтримку в розмірі двох мільярдів євро у 2024 році. Також країна зобов'язується надавати оборонну допомогу протягом наступних десяти років.

У липні Нідерланди оголосили про виділення додаткового пакета військової допомоги для України на 300 мільйонів євро, які підуть на закупівлю боєприпасів для літаків типу F-16, що їх незабаром отримає Україна. Про це повідомив міністр оборони Рубен Брекельманс сьогодні на саміті НАТО у Вашингтоні.

7 липня Брекельманс повідомив, що Україна отримає додаткову систему ЗРК Patriot від Нідерландів. Про це він сказав на прес-конференції в Києві з главою українського МЗС Дмитром Кулебою.

Раніше прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте запропонував викупити системи ППО Patriot у країн, у яких вони є, але вони не хочуть передавати їх Україні.

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