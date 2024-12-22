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Допомога Україні: Шольц прикрикнув на Дуду на зустрічі лідерів ЄС - FT

Андрій Ганчук
22 грудня 2024, 09:51оновлено 22 грудня, 10:24
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Шольцу "не сподобалася" ідея Дуди щодо заморожених активів агресорки Росії.
Дуда, Шольц
Шольц проти передачі Україні заморожених активів РФ через те, що це "вплине на стабільність фінансових ринків" / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, president.gov.ua

Головне з матеріалу Financial Times:

  • Дуда закликав передати $260 млрд заморожених активів РФ на допомогу Україні
  • Шольц прикрикнув на Дуду і виступив проти

Президент Польщі Анджей Дуда закликав Захід витратити заморожені активи Росії в розмірі 260 мільярдів євро на допомогу Україні. Проте канцлер ФРН Олаф Шольц різко виступив проти, мотивувавши свою позицію тим, що такий крок негативно позначиться на стабільності фінансових ринків Європи.

Як повідомляє Financial Times, у середу ввечері в будинку генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Брюсселі відбулася зустріч лідерів ЄС.

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Під час обговорення допомоги Україні польський президент Дуда запропонував Євросоюзу таки конфіскувати заморожені російські кошти в розмірі 260 млрд євро і витратити їх на підтримку Києва. Таку ідею давно підтримують США і Великобританія, а Франція та Італія, як і раніше, виступають проти.

Хто такий Анджей Дуда

Анджей Себастіян Дуда (нар. 16 травня 1972, Краків, Польська Народна Республіка) — польський юрист, політик і державний діяч, 10-й президент Польщі. Кандидат в президенти від партії "Право та справедливість" в президентських виборах 2015 року. Під час першого туру набрав 5,179,092 голосів (34,76 %). У другому турі голосувань, офіційно отримав 51,55 % голосів, перемігши чинного президента Броніслава Коморовського, який отримав 48.45 % голосів. 4 травня 2015 року обраний президентом Польщі й вступив на цю посаду 6 серпня 2015 року, пише Вікіпедія.

Шольц у відповідь через стіл крикнув на Дуду, чим вразив інших присутніх на зустрічі лідерів, пишуть журналісти FT з посиланням на три джерела.

"Ви не розумієте, як це вплине на стабільність наших фінансових ринків. Ви навіть євро не використовуєте!" - скрикнув німецький канцлер.

Примітно, Польща дійсно так і не перейшла на євро і користується злотим - своєю національною валютою.

Заморожені активи РФ і допомога Україні - що про це відомо:

Як повідомляв Главред, західний світ заморозив активи Росії в розмірі $300 млрд через повномасштабний напад на Україну. Київ неодноразово просив передати ці гроші як допомогу для відбиття російської військової агресії. Штати підтримали конфіскацію активів РФ для відновлення України.

У Путіна "помахали ручкою" своїм $300 млрд на Заході, писали журналісти Reuters. Російська влада має намір подавати позови у суди, але фактично змирилася із втратою цих активів.

10 грудня США виділили Україні $20 мільярдів допомоги на кредитній основі. Борг буде погашено за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Заморожені активи РФ

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну західні країни заморозили активи Центрального банку Росії на суму близько 300 мільярдів доларів. Частина прибутку від цих коштів уже спрямовується на допомогу Україні. Наприкінці липня ЄС передав Україні перший транш із доходів активів РФ. Урсула фон дер Ляєн зазначила, що ці гроші призначені для підтримки оборони та відновлення України. Наприкінці жовтня стало відомо, що Велика Британія виділить Україні майже 3 мільярди доларів, використовуючи заморожені російські активи. Кредит від Британії призначений для бюджетної підтримки військових витрат України. Він спрямований на те, щоб країна інвестувала гроші в ключове обладнання для підтримки своїх зусиль у війні, розв'язаній Росією. Йдеться про протиповітряну оборону, артилерію та "ширшу підтримку обладнання".

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Хто такий Олаф Шольц?

Олаф Шольц - німецький політик та державний діяч, член Соціал-демократичної партії, Федеральний канцлер Німеччини з 8 грудня 2021 року, пише Вікіпедія.

19 травня 2022 Олаф Шольц заявив, що вступ України в ЄС за прискореною процедурою - неможливий, попри надзвичайні умови, зумовлені вторгненням РФ в Україну, але одночасно, зазначив, що блок має знайти швидкі й прагматичні рішення допомогти Україні. У той же час, 16 червня Шольц повідомив, що Німеччина підтримує надання Україні статус країни-кандидата на вступ в ЄС.

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