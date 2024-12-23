'Допомога Путіну аморальна': Зеленський різко відреагував на візит Фіцо до РФ

Роберт Фіцо хоче допомогти Путіну заробляти гроші для фінансування війни.

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Зеленський відреагував на зустріч Фіцо з Путіним / Колаж: Главред, фото: скріншот із Facebook, facebook.com/robertficosk

Ключові тези:

Фіцо хоче допомогти Путіну заробляти гроші для фінансування війни та послабити Європу

Допомога Путіна є аморальною

Премʼєр-міністр Словаччини не має наміру шукати альтернативу російському газу

Президент України Володимир Зеленський відреагував на зустріч прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо з диктатором Росії Володимиром Путіним, яка відбулася 22 грудня. Зеленський на своїй сторінці у соцмережі Х заявив, що допомога Путіну є аморальною.

Він пригадав, що Фіцо та російський диктатор не робили спільних заяв і не відповідали на запитання ЗМІ після перемовин. За словами президента, вони не можуть розповісти подробиць розмови через те, що "бояться реакції громадськості".

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"Москва надає значні знижки для Фіцо, але платить за них Словаччина. Такі знижки не безкоштовні – за них Росії платять суверенітетом або тіньовими схемами. Це має зацікавити словацькі правоохоронні органи та спецслужби", – написав Зеленський.

Очільник країни підкреслив, що подробиці такого фінансування були розкриті під час нещодавньої зустрічі європейських лідерів у Брюсселі. Лідери ЄС зазначили, що Фіцо не хоче шукати заміну російському газу та працювати над енергетичною незалежністю Європи. Він, навпаки, прагне допомогти Росії витіснити американський газ та енергоресурси інших партнерів з Європи.

"Це значить, що він хоче допомогти Путіну заробляти гроші для фінансування війни та послабити Європу", – наголосив президент України.

Зеленський також зауважив, що Фіцо відмовився від компенсацій, які полегшили б перехідний період і допомогли позбутися залежності від російського газу. За словами президента, словацький прем'єр зацікавлений саме в російському газі.

Український лідер пояснив, що вартість газу з Росії $500 млн на рік. Інші прибутки приносить нафтова труба, яка проходить через українську територію і дає ще 500 мільйонів доларів на рік, що допомагає премʼєр-міністру Словаччини.

За словами Зеленського, ключова мета Фіцо – вести справи з Росією, і саме це йому вигідно.

"Це насправді велике питання безпеки як для Словаччини, так і для всієї Європи. Чому цей лідер настільки залежний від Москви? Чим платять йому і чим він розплачується?" — відзначив Зеленський.

Газопроводи з РФ до Європи / Інфографіка: Главред

Зустріч Фіцо з Путіним - що відомо

Як писав Главред з посиланням на росЗМІ, у неділю, 22 грудня, прем'єр Словаччини Роберт Фіцо зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним.

Згоом візит прем'єр-міністра не залишилося непоміченим на внутрішньополітичній арені. Лідер опозиційної партії "Прогресивна Словаччина" Міхал Шимечка назвав цю поїздку ганьбою для Словаччини та зрадою національних інтересів.

Водночас своє невдоволення з цього приводу висловив і член президентства PS і колишній глава дипломатії Іван Корчок.

На його думку, подібна поїздка словацького високопосадовця стала поворотним моментом у зовнішній політиці Словаччини, й може призвести до загострень відносин з іншими лідерами.

Пізніше Фіцо прокоментував свій візит до Москви. Він заявив, що його зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним була відповіддю на заяву українського президента Володимира Зеленського про припинення транзиту російського газу. За його словами, лідери Євросоюзу знали про поїздку та її мету.

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Хто такий Роберт Фіцо Роберт Фіцо (словац. Robert Fico; нар. 15 вересня 1964, Топольчани, Чехословаччина) — словацький проросійський політик, популіст, член Національної ради Словацької Республіки. Четвертий раз обіймає посаду Прем'єр-міністра Словаччини, голова лівої політичної партії "Курс — соціальна демократія", пише Вікіпедія. У своїй попередній політичній кар'єрі Роберт Фіцо був членом Комуністичної партії Чехословаччини і Партії демократичних лівих. Партія Фіцо "Курс — соціальна демократія" набрала найбільше голосів на парламентських виборах 2023 року з 22,95 % голосів і отримала 42 місця. Фіцо пообіцяв повністю припинити надсилання військової допомоги Україні в російсько-українській війні та почати мирні переговори.

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