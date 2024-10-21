Генсек НАТО провів розмову з президентом Південної Кореї: заявили про ескалацію

21 жовтня Марк Рютте провів важливу телефонну розмову із президентом Південної Кореї.

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В Україну можуть відправити війська КНДР / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, ua.depositphotos.com

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте в розмові з президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем торкнувся теми можливого відправлення військовослужбовців КНДР на війну проти України на боці Росії.

У понеділок, 21 жовтня, Рютте повідомив на своїй сторінці в соцмережі Х, що обговорив із президентом Південної Кореї тісне партнерство НАТО з Сеулом, співробітництво в галузі оборонної промисловості та взаємопов'язаної безпеки Євро-Атлантики та Індо-Тихоокеанського регіону.

"Відправка військ Північною Кореєю для участі в бойових діях на боці Росії в Україні означала б значну ескалацію", - написав Рютте. відео дня

Що відомо про армію КНДР / Інфографіка: Главред

Відправка військ КНДР в Україну - що відомо

Нагадаємо, що військових КНДР готують до відправки на війну з Україною. У Мережі оприлюднили супутникові знімки військових об'єктів у Примор'ї, де готують військових КНДР до відправки на війну з Україною. Там зафіксовано близько 400 північнокорейських солдатів на плацу.

Стало відомо, що солдатів КНДР уже екіпірують у форму РФ. Північна Корея підтримує російську агресію проти України зброєю та особовим складом. Сибіга зазначив, що РФ "серйозно посилює свою агресію, залучаючи КНДР у війну". Відомо, що Україна вимагає "негайної та жорсткої реакції" від світу.

Олег Постернак повідомив, для чого КНДР передає РФ свою армію. Ситуацію з можливою появою північнокорейських військових на фронті потрібно розглядати в площині - чого хоче Росія і чого хоче Північна Корея. Головний задум Росії - за допомогою підтримки КНДР вивільнити частину своєї бойової сили.

Армія КНДР - що про неї відомо Корейська народна армія - збройні сили Корейської Народно-Демократичної Республіки. До складу КНА входять: органи військового управління, сухопутні війська, військово-повітряні та протиповітряні сили, військово-морські сили, з 2012 року - стратегічні ракетні війська, а також з 2017 року - спеціальні тактичні війська, пише Вікіпедія. Загальна чисельність кадрових військовослужбовців у КНА становить, за різними оцінками, від 850 тис. до 1,2 млн осіб. У резерві налічується близько 4 млн осіб. Мобілізаційний резерв - 4,7 мільйона осіб, мобілізаційні ресурси - 6,2 мільйона осіб, а придатні до військової служби 10 мільйонів осіб. Строкова служба в корейській народній армії триває 10 років для чоловіків і 5 років для жінок. Жінки в КНДР проходять строкову службу нарівні з чоловіками. Переважна частина військ розташована в районі демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю.

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