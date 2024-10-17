'10 тисяч солдатів': КНДР готує контингент для війни в Україні – Зеленський

Північна Корея готує війська для війни проти України, що є офіційним підтвердження вступу вже другої країни у війну на боці РФ, зазначив Зеленський.

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КНДР готує контингент для війни в Україні / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Росія використовує війська КНДР для бойових дій проти України. Зокрема, північнокорейські офіцери вже знаходяться на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомив Володимир Зеленський під час прес-конференції у Брюсселі.

"Росія розраховує на таке підсилення, оскільки вона не встигає з мобілізацією, бо забагато втрачає на полі бою і настрої такі в суспільстві, що вони проти мобілізації. Саме тому він (глава РФ Володимир Путін – ред.) шукає зовнішню підтримку. Я знаю, що є намір підготувати 10 тисяч солдатів з різних родів військ", - наголосив Зеленський.

За його словами, війська КНДР та Росії тренуються спільно.

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"Ми знаємо, що зараз вже Північна Корея готує контингент, щоб воювати проти України. Це дуже нагальна річ", — сказав він.

Президент України зазначив, що обговорював це питання з представниками США та іншими західними лідерами.

"Це вже офіційне підтвердження того, що друга країна повноцінно втягується у війну", — зауважив Зеленський.

Він підкреслив, що Північна Корея стала другою країною, яка залучається до війни, приєднавшись до Росії у конфлікті проти України. Якщо Іран раніше постачав Росії ракети та безпілотники, але не залучав своїх військових, то цей крок Північної Кореї, який включає відправлення контингенту, є серйозним ескалаційним кроком у війні.

Порівняння потенціалу КНДР та Південної Кореї / Інфографіка: Главред

Армія КНДР - що про неї відомо Корейська народна армія - збройні сили Корейської Народно-Демократичної Республіки. До складу КНА входять: органи військового управління, сухопутні війська, військово-повітряні та протиповітряні сили, військово-морські сили, з 2012 року - стратегічні ракетні війська, а також з 2017 року - спеціальні тактичні війська, пише Вікіпедія. Загальна чисельність кадрових військовослужбовців у КНА становить, за різними оцінками, від 850 тис. до 1,2 млн осіб. У резерві налічується близько 4 млн осіб. Мобілізаційний резерв - 4,7 мільйона осіб, мобілізаційні ресурси - 6,2 мільйона осіб, а придатні до військової служби 10 мільйонів осіб. Строкова служба в корейській народній армії триває 10 років для чоловіків і 5 років для жінок. Жінки в КНДР проходять строкову службу нарівні з чоловіками. Переважна частина військ розташована в районі демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю.

Залучення КНДР у війну в Україні - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія готує понад 10 тисяч північнокорейських військових на Далекому Сході, які, за даними ЗМІ, можуть бути перекинуті на прикордонні території біля України.

Північнокорейська влада заявляє, що приблизно 1,4 мільйона осіб подали заявки на вступ або повернення до армії через загострення ситуації на кордоні з Південною Кореєю.

На думку радника голови Офісу президента України Михайла Подоляка, перед західним світом виникає нова глобальна загроза з боку Росії та її нових союзників. Він зазначив, що Кремль зумів створити так званий "стратегічний агресивний картель", до якого входять Росія, Іран, Північна Корея та кілька інших країн з багатими ресурсами, що надають РФ неформальну підтримку.

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