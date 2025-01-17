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Чого Україні чекати від Трампа: нардеп оцінив перспективу

Анна Ярославська
17 січня 2025, 10:05
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Яким буде підхід Трампа і його адміністрації до війни в Україні, можна судити, виходячи із загального розуміння зовнішньополітичних підходів республіканця.
Богдан Яременко, Дональд Трамп
Богдан Яременко оцінив плани Дональда Трампа щодо України / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, УНІАН

Коротко:

  • Заяви Трампа і його команди можна розцінювати як "медійні ходи"
  • У зовнішній політиці у Трампа дуже багато кардинальних планів

Війна Росії та України, очевидно, не закінчиться в день інавгурації обраного президента США. Як діятиме новий голова Білого дому Дональд Трамп щодо завершення бойових дій, поки що прогнозувати складно. Про це в інтерв'ю Главреду розповів народний депутат України, дипломат, засновник Фонду Майдан закордонних справ Богдан Яременко.

За його словами, наразі заяви Трампа і його команди можна розцінювати як своєрідні медійні ходи, які створюють більше простору для маневру.

"У передвиборчій обіцянці Трампа йшлося про те, що він завершить війну за одну добу, потім у спілкуванні з пресою Трамп назвав інший термін - півроку, а в заяві генерала Келлога йдеться про 100 днів. Усе це не такі вже й серйозні заяви, які варто робити предметом аналізу і які б свідчили про певну позицію нової американської адміністрації (...) Адже очевидно, що ніщо не зміниться ані в день інавгурації, ані наступного дня після неї - проблема війни в Україні потребуватиме значно більшої уваги з боку президента Трампа", - сказав Яременко.

Яким буде підхід президента Трампа і його адміністрації до війни в Україні, можна судити, виходячи із загального розуміння зовнішньополітичних підходів республіканця.

"А це, перш за все, ставка на силу і розмова з позиції сили. Що одночасно і добре, і погано: добре - в тому разі, якщо Трамп застосовуватиме цю силу щодо Росії, а погано - якщо щодо нас", - вважає Яременко.

Інші заяви про війну Україні ми чули не від Трампа, а від людей, які претендують на те, щоб стати його оточенням і радниками.

"Зокрема, йшлося про необхідність висунути ультиматуми Росії та Україні про початок переговорів. Методи тиску США на Україну в разі, якщо вона чинитиме опір цьому, зрозумілі - це відмова в підтримці. А ось на Росію Штати тиснутимуть погрозами більш кардинального переозброєння України, надання їй засобів сили, що дадуть змогу більш ефективно вести війну проти Російської Федерації. Ось, власне кажучи, все, що ми знаємо", - зазначив нардеп.

Яременко закликав поки що не сприймати подібні заяви серйозно, бо це не більше, ніж "медійні ходи, необхідні для того, щоб потім легше було пояснити журналістам, чому не зроблено обіцяне".

"Усе це разом не дає мені жодних підстав давати конкретні прогнози щодо того, коли, як, як швидко, наскільки категорично та енергійно Трамп і його команда візьмуться за проблеми України. Ба більше, з останнього спілкування Трампа з журналістами ми бачимо, що в зовнішній політиці в нього дуже багато і дуже кардинальних планів: деякі з яких ми можемо зрозуміти, а деякі викликають подив і неприйняття. Проте президент Трампа відчуває себе нічим не пов'язаним, і це ускладнює прогнозування його ходів", - резюмував Яременко.

Дивіться відео розмови з Богданом Яременком, у якій він розповів, чого чекати Україні від Трампа після інавгурації:

Переговори Трампа і Путіна - останні новини

Як повідомляв Главред, обраний президент США Дональд Трамп заявив про підготовку зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. Конкретну дату проведення переговорів він не уточнив.

Пізніше Трамп заявив, що збирається зустрітися з Путіним "дуже швидко" після вступу на посаду глави Білого дому.

У Кремлі прокоментували питання щодо ймовірності проведення мирних переговорів з Україною. Як заявив прессекретар диктатора РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков, для цього наразі немає жодних передумов.

"Але Путін готовий до контактів, зокрема і з США", - додав Пєсков.

Раніше стало відомо, що у Трампа хочуть знайти рішення для завершення війни за 100 днів. Зазначається, що американські чиновники створюватимуть "необхідні умови", щоб Трамп поговорив як із Путіним, так і з Зеленським.

За даними The Hill, Трамп може запропонувати Росії угоду в обмін на підписання мирної угоди з Україною.

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Хто такий Богдан Яременко

Богда́н Васи́льович Яре́менко (нар. 25 вересня 1971, Київ) — український дипломат, політик і громадський діяч. Надзвичайний та Повноважний Посланник 1-го класу, генеральний консул України в Стамбулі (з 2010), за сумісництвом представник України при Організації чорноморського економічного співробітництва (2010—2013). Народний депутат України 9-го скликання.

Голова правління заснованого українськими дипломатами благодійного фонду Майдан закордонних справ, повідомляє Вікіпедія.

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