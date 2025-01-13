Підготовка мирних переговорів з Україною: у Путіна зробили заяву

Дмитро Пєсков традиційно переклав провину на Україну і звинуватив у відмові від переговорів.

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У РФ прокоментував питання ймовірності мирних переговорів / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

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Пєсков традиційно переклав провину на Україну

У Кремлі говорять про готовність до контактів зі США

У Кремлі прокоментували питання щодо ймовірності проведення мирних переговорів з Україною.

Як заявив прессекретар диктатора РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков, у країні-агресорі поки що немає жодних передумов для відновлення переговорів з Україною, передають росЗМІ.

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При цьому він традиційно переклав провину на Україну заявивши, що Київ нібито відмовляється від переговорного процесу.

"Але Путін готовий до контактів, зокрема і з США", - додав Пєсков у коментарі.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російський диктатор Володимир Путін на будь-яких можливих переговорах із Заходом про припинення війни проти України, найімовірніше, зберігатиме свої довоєнні максималістські вимоги.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що Володимир Огризко розповів, чому Україна і РФ не зможуть домовитися. Україні немає сенсу вести переговорний процес з країною-агресором Росією, поки наша сторона не має важелів впливу на російську сторону. Він вважає, щоб мати такі інструменти впливу, потрібно змусити РФ відступити.

Як повідомлялося раніше, Трамп говорить про прямі переговори з Путіним без Зеленського. Ілія Куса розповів, що поки Україна і Росія не готові вести переговори напряму, можливо, буде організовано формат човникової дипломатії. Трамп прагнутиме стабілізувати ситуацію, щоб потім займатися іншими пріоритетами.

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Хто такий Дмитро Пєсков? Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна. Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

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