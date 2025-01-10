"Маємо покласти край війні": Трамп заявив про підготовку зустрічі з Путіним

Обраний президент США не назвав конкретної дати проведення переговорів.

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Трамп заявив про підготовку щодо зустрічі з Путіним / Колаж Главред, фото facebook D.Trump, скрін із відео

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Путін хоче зустрітися з Трампом

Триває підготовка до зустрічі двох лідерів

Точна дата переговорів поки не повідомляється

Обраний президент США Дональд Трамп заявив про підготовку зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. Конкретної дати проведення переговорів він не уточнив.

Як пише Reuters, під час виступу перед губернаторами-республіканцями у своїй резиденції в Мар-а-Лаго у Флориді Трамп заявив, що Путін висловив бажання провести переговори.

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"Він хоче зустрітися, і ми готуємо це", - сказав обраний президент.

Трамп не назвав конкретної дати проведення переговорів, але підтвердив, що зустріч обговорюється.

"Президент Путін хоче зустрітися. Він заявляв про це навіть публічно, і ми повинні покласти край цій війні", - сказав він, маючи на увазі війну в Україні.

Плани Трампа щодо завершення війни - що відомо

Як повідомляв Главред, у вересні Дональд Трамп заявив, що якщо він виграє президентські вибори в США, то в перший день свого президентства зателефонує президенту України Володимиру Зеленському та лідеру РФ Володимиру Путіну. За його словами, мирну "угоду буде укладено протягом 24 годин".

​Дональд Трамп - що про нього відомо / Інфографіка: Главред ​

У січні стало відомо, що у Трампа хочуть знайти рішення для завершення війни за 100 днів. Зазначається, що американські чиновники створюватимуть "необхідні умови", щоб Трамп поговорив як із Путіним, так і з Зеленським.

Мирний план Дональда Трампа може запрацювати через кілька тижнів після інавгурації. Переговорний процес між Росією та Україною може початися ближче до Великодня. Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі.

Новообраний президент США Дональд Трамп відклав свою передвиборчу обіцянку "завершити війну в Україні за 24 години" на кілька місяців. Європейські партнери розцінили це як сигнал, що його адміністрація не планує негайно відмовлятися від підтримки Києва. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на двох європейських чиновників.

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