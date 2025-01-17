"РФ просто не витримає": Захід зацікавлений у перемозі України – генерал-майор СБУ

Росія не може розвиватися без зняття санкцій, а зняттю таких обмежень має щось передувати – Москва повинна піти на поступки.

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Захід зацікавлений у перемозі України, зазначає Ягун/ колаж: Главред, фото: Главред, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Основні тези Ягуна:

Захід зацікавлений у перемозі України

РФ не може розвиватися без зняття санкцій

Україні треба втримати єдність, якщо ми це зробимо, РФ просто не витримає

Західні країни зацікавлені у тому, щоб Україна перемогла у війні, тому що вони вкладають сюди колосальні гроші. Допустити, щоб ці гроші зникли марно, їм точно невигідно.

Таку думку висловив колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун під час чату на Главреді. Він додав, що, до того ж, навіть якщо Україна не буде в НАТО чи Євросоюзі, вона все одно є тою буферною зоною, яка тримає монстра далі від цивілізованих країн.

"Наголошую, без зняття санкцій Росія не зможе розвиватися. А зняттю санкцій має щось передувати – Москва має піти на певні поступки: або на звільнення наших територій, або прийняття тих чи інших вимог, які висувають західні країни", – зазначив Ягун.

За його словами, склалася патова ситуація, тут усе, як у змаганні "хто перший кліпне очима". Він зазначив, що у України ситуація більш вигідна, навіть незважаючи на тиск Росії: у нас і з економікою завдяки нашим партнерам більш-менш нормально, і з озброєнням в останній період так само, і партнерів у нас багато.

"Україна вже не та країна, яка була навіть три роки тому. Нам потрібно просто втримати єдність, і, якщо ми це зробимо, Росія просто не витримає. Триває гра в довгу, це марафон, не спринт. І зараз саме той момент, коли в України має відкритися нове дихання, і вона неспішно й спокійно, без ривків, має дійти до перемоги", – підсумував Ягун.

Дивіться відео розмови з генерал-майором запасу СБУ Віктором Ягуном:

Війна в Україні – останні новини

Як повідомляв Главред, в ISW зазначили, що українські військові просунулися на Курщині. Захисникам України вдалося просунутися на своєму головному виступі на тлі боїв у цьому районі.

Нагадаємо, аналітики ISW зазначили, що до середини квітня військовий контингент КНДР на Курщині може бути знищено. Північнокорейські війська, які беруть участь у бойових діях у Курській області, зазнають критично високих втрат.

Також раніше повідомлялося, що окупанти зруйнували частину позицій ЗСУ під Покровськом. У Лисівці, Зеленому, Шевченко та Нововасилівці на Покровському напрямку тривають бої.

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Хто такий Віктор Ягун Віктор Ягун - український військовий, громадський діяч, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася і оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.

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