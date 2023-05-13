'Чого нам боятися?': Зеленський відверто відповів, чи причетна Україна до атаки на Кремль

Президент підкреслив, що Кремль атакував не український дрон, оскільки Київ точно розуміє, що відбувалося.

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Зеленський відповів, чи причетна Україна до атаки на Кремль / Колаж: Главред, фото: скріншот із соцмереж, Instagram В. Зеленського

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна-агресорка Росія сама атакувала московський Кремль, аби виправдати свої дії в Україні для суспільства.

Як зазначив Зеленський в інтерв'ю італійським ЗМІ, Кремль атакував не український дрон, оскільки Київ точно розуміє, що відбувалося.

"Ми не запускали жодних дронів йому по Кремлю. Йому хочеться це показати. Ми повинні зрозуміти, що виправдань своїх дій, навіть для його суспільства, у нього стає все менше і менше. Мотиваційних кроків для радикальної частини суспільства - все менше і менше. Йому потрібно було завдати удар по нам і він завдав, і не один. Це дуже важливий момент", - заявив він.

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Глава держави додав, що російському диктатору Володимиру Путіну завжди потрібен "фундамент", тому він чи його оточення вигадають якісь речі.

"Я скажу вам відверто, якби ми мали до цього стосунок, то ми б сказали. Чого нам боятися? Він щоденно нас бомбить. Але наша позиція – ми не стріляємо по цивільним і по РФ", - наголосив президент.

Удар безпілотника по Кремлю

У Кремлі 3 травня зробили заяву, в якій звинуватили Україну у нібито "спробі завдати удару" по резиденції глави країни-агресора Росії Володимира Путіна.

"Сьогодні вночі київським режимом була здійснена спроба нанесення удару безпілотними літальними апаратами по кремлівській резиденції президента. Два безпілотні літальні апарати були націлені на Кремль", - вказали в повідомленні.

У Мережі опублікували відео, як невідомий безпілотник завдає удару по даху Кремля, після чого відбувається загоряння. Кремлівський рупор Дмитро Пєсков повідомив, що Путіна під час атаки не було – він працював у своїй резиденції у Ново-Огарьово.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не здійснювала ніяких "атак" на Кремль і на російського диктатора Володимира Путіна. Зеленський підкреслив, що Україна захищає свою територію, свої села і міста. При цьому нашій державі не вистачає зброї навіть для цих потреб.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що атака на Кремль вказує на те, що Москва готує теракт. За його словами, Україні немає жодного сенсу атакувати Кремль. Також він додав, що клан Путіна втратив силовий контроль над країною і інцидент може сигналізувати, в тому числі, і про підпільну роботу місцевих сил опору.

Дивіться відео - радник Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на звинувачення Москви на адресу Києва через нічні удари дронів по Кремлю:

Після атаки безпілотників на Київ російські ЗМІ заявили, що нібито по Києву Росія може завдати ядерного удару. "На авіабази в Енгельсі і Шайківці відправлені доручення готувати до вильоту ряд ТУ-22М, в ніч можуть бути нанесені ракетні удари по цілому ряду адміністративних будівель в Києві. Джерело допустило, що вперше може бути застосована ядерна зброя, як мінімум два "вироби" вже знаходяться безпосередньо на одному із зазначених аеродромів", - пише Гулагу.нет.

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