У Росії ЗМІ заявили, що по Києву готуються завдати ядерного удару

Як стверджує російський опозиційний сайт Гулагу.ні з посиланням на джерело, по Києву Росія може завдати ядерного удару.

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Володимир Путін / сайт Кремля, pixabay.com, колаж Главред

Сьогодні, 3 травня, через атаку безпілотників на Кремль нібито Росія готує масовий удар по Україні.

Як стверджує російський опозиційний сайт Гулагу.ні з посиланням на джерело, по Києву Росія може завдати ядерного удару після атаки безпілотників на Кремль.

"На авіабази в Енгельсі і Шайківці відправлені доручення готувати до вильоту ряд ТУ-22М, в ніч можуть бути нанесені ракетні удари по цілому ряду адміністративних будівель в Києві. Джерело допустило, що вперше може бути застосована ядерна зброя, як мінімум два "вироби" вже знаходяться безпосередньо на одному із зазначених аеродромів", - пише Гулагу.нет.

відео дня

Можливий удар по Україні / скріншот

Удар безпілотника по Кремлю

У Кремлі 3 травня зробили заяву, в якій звинуватили Україну в нібито "спробі завдати удару" по резиденції глави країни-агресора Росії Володимира Путіна.

"Сьогодні вночі київським режимом була здійснена спроба нанесення удару безпілотними літальними апаратами по кремлівській резиденції президента, повідомив Кремль. Два безпілотні літальні апарати були націлені на Кремль", - вказали в повідомленні.

Російські пропагандисти написали, що Путін не постраждав.

У Мережі опублікували відео, як невідомий безпілотник завдає удару по даху Кремля, після чого відбувається загоряння.

Кремлівський рупор Дмитро Пєсков повідомив, що Путіна під час атаки не було – він працював у своїй резиденції в Ново-Огарьово.

На Банковій немає жодної інформації про нічні атаки безпілотників на Кремль. Україна спрямовує всі свої сили і засоби на звільнення своїх територій, а не на напад на чужі об'єкти. Про це заявив прес-секретар президента Сергій Нікіфоров.

Дивіться відео про те, як безпілотник атакував Кремль.

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