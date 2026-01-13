Рус
"Ціла епоха добігає кінця": у слабкого Путіна все більше проблем – Politico

Віталій Кірсанов
13 січня 2026, 11:36
Війна в Україні триває вже 1420 днів, перевищивши тривалість оборони СРСР від нацистів під час Другої світової війни.
Незважаючи на поразки, Кремль прагне показати свою міць
Незважаючи на поразки, Кремль прагне показати свою міць

Що написано в матеріалі Politico:

  • Міжнародна мережа союзників Путіна розвалюється
  • Незважаючи на поразки, Кремль прагне показати свою міць

Російський диктатор Володимир Путін стикається з серйозними проблемами як на фронті в Україні, так і на світовій арені. Його обіцянка "зробити це знову" – відправити армію на захід і досягти перемоги, подібної до радянської, – поки що виконується лише частково. Про це пише Politico.

Війна в Україні триває вже 1420 днів, перевищивши тривалість оборони Москви від нацистів під час Другої світової війни. Росія захопила лише частину території, втрати серед росіян сягають приблизно 1,1 мільйона, а українські удари залишили 600 000 людей без електрики в прикордонному районі Бєлгорода.

Союзники Путіна під ударом

Міжнародна мережа союзників, яку Путін будував два десятиліття, розвалюється. Кремль зазнав поразки на Близькому Сході після падіння режиму Башара Асада в Сирії в 2024 році, а в Південній Америці США захопили Ніколаса Мадуро. Москва також не змогла відбити захоплення нафтового танкера під російським прапором.

"Ще гірше те, що навіть незважаючи на те, що Москва застрягла в Україні, глобальна мережа союзників, яку Путін будував два десятиліття, здається, розвалюється, піддаючись випробуванню несподівано войовничим президентом США Дональдом Трампом", - пише видання.

"Ціла епоха добігає кінця", - написав російський військовий блогер Максим Калашников, підбиваючи підсумок критики російського керівництва.

Сам Путін ще не коментував події ні у Венесуелі, ні в Ірані. Диктатор вірний своїй звичці посилати підлеглих говорити про погані новини.

Росія продовжує демонструвати силу

Незважаючи на поразки, Кремль прагне показати свою міць. Минулого тижня по Україні була запущена гіперзвукова ракета "Орешник". За словами колишнього дипломата Бориса Бондарєва, Росія продовжить демонструвати домінування навіть у складних умовах.

"Навіть якщо Росія слабка, Кремль буде прагнути показати, що він сильний", - йдеться в повідомленні.

Росія ніколи не мала справжніх союзників у Венесуелі та Ірані, і допомога, яку вона надає, часто є лише пропагандою. Іран і Венесуела не розглядають Москву як захисника в разі критичних криз, як це сталося з Сирією, робить висновок видання.

Чи зможе Путін торгуватися з Трампом щодо України - прогноз експерта

Главред писав, що у США і Росії збігаються інтереси щодо Венесуели і Гренландії. Тому виникає побоювання, що кремлівський диктатор і військовий злочинець Володимир Путін може цим скористатися.

Однак, на думку політичного експерта Максима Розумного, навряд чи главі Кремля вдасться використати ці питання як предмет торгу з главою США Дональдом Трампом в обмін на поступки щодо України. На це є кілька причин.

Путін - останні новини

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп відчуває все більше розчарування в кремлівському диктаторі. Він вважає, що Путін є більшою перешкодою на шляху до миру в Україні, ніж Зеленський. Про це пише видання The Telegraph з посиланням на власні джерела. Вони відзначають, що американський лідер послав Путіну відповідні сигнали. Ними стали рішення захопити нафтовий танкер під російським прапором і підтримати новий законопроект про санкції.

Колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Путін повністю зазнав поразки у війні проти України. При цьому поки що немає жодних ознак, що він хоче домовлятися про мир.

Російський опозиціонер Ігор Ейдман вважає, що внутрішньополітична ситуація в 2026 році буде досить небезпечною для Путіна.

"Я не виключаю, що вже в майбутньому році є гіпотетичні шанси на переворот в Росії. У російської правлячої еліти вже є і кандидат у наступники Путіна. Це Дмитро Козак", - сказав Ейдман.

Інші новини:

Про джерело: Politico

Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія.

Заснована американським банкіром і медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику в Сполучених Штатах і на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці в США, Європейському союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія.

Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.
У 2021 році за 1 мільярд доларів США Politico придбала німецька медіакомпанія Axel Springer SE.

Axel Springer є найбільшим в Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider.

Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проект – спільне дітище американського журналу Politico і німецького видавництва Axel Springer.

Видання Politico Europe розпочало свою роботу на європейському ринку ЗМІ в 2015 році. У фокусі видання – події в Європі та політика ЄС. Вважається одним з найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії з актуальних питань європейської політики.

