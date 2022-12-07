'Це фейк': скандальний Орбан спробував виправдатись після блокування допомоги Україні від ЄС

Прем'єрміністр Угорщини висунув умову надання фінансової допомоги для України.

Орбан заблокував фінансову допомогу Україні / Фото УНІАН

Скандальний прем'єрміністр Угорщини Віктор Орбан, який заблокував макрофінансову допомогу від ЄС для України, вирішив виправдатись. Він не знайшов нічого кращого, ніж просто заявити, що це все нібито "фейк". Це він написав на своїй сторінці у Twitter.

Він цинічно продовжив брехати про те, що Угорщині нібито не ветувала надання допомоги Україні і "готова надати її сама". Орбан назвав лише одну умову - двостороння основа.

Орбан цинічно заявив, що ЄС нібито створює "спільний європейський борг".

"Сьогодні усі новини – про те, що Угорщина заблокувала фінансову допомогу для України. Це все фейк. Угорщина готова надавати Україні фінансову допомогу, але на двосторонній основі. Ніяких вето, ніякого шантажу. Ми хочемо переконати країни ЄС, що спільний європейський борг – це не рішення. Якщо ми продовжимо рухатися шляхом до спільноти з боргом, розвернутися буде неможливо. Ми бачимо майбутнє Європи інакше – на основі сильних країн-членів, замість велетенського спільного боргу", – написав Орбан.

Допомога Україні

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина не буде приєднуватися до загального пакету допомоги Україні від Європейського Союзу на 18 млрд євро, який незабаром повинні представити.

"Тому що ми зробили це (виділили допомогу, - Главред) одного разу. Під час епідемії коронавірусу ми підтримували загальне запозичення, але цього було достатньо", - заявив він.

До того керівник угорського парламенту Ласло Кевер влаштував скандал, коли заявив про "психічні проблеми" у президента України Володимира Зеленського через те, що він рішуче, іноді жорстко просить партнерів про підтримку.

"Зазвичай той, хто потребує допомоги, просить про це ввічливо - звичайно, наполегливо, але просить, а не вимагає або загрожує. Загрожують ворогам, а не тим, кого хочуть мати друзями. Тут якась особиста психічна проблема", - говорив Кевер.

Інші новини: